Suite aux informations rapportées par la presse sur la situation sociale de l’artiste Nidal, le ministère de la Culture tient à apporter les clarifications suivantes :

- l’artiste Mme Nidal a bel et bien été conviée à une réunion au cabinet du ministère avec son accord.

- Madame la ministre de la Culture Meriem Merdaci a chargé son chef de cabinet de recevoir en présence d’un cadre du ministère l’artiste Mme Nidal pour examiner de plus près sa situation et de tenter de trouver des solutions possibles à ses préoccupations.

- le rendez-vous a été fixé pour le dimanche 4 août 2019 au siège du ministère de la Culture.

- le jour même l’intéressée se rétracte et décide de ne pas se présenter au rendez-vous, annonçant à la presse qu’elle refusait de se déplacer au ministère de la Culture du moment que son problème de logement a été pris en charge par la wilaya déléguée de Rouiba et que ses revendications étaient désormais d’ordre professionnel qui concernaient l’ensemble des artistes.

- les déclarations de Madame la ministre de la Culture depuis Sétif où elle effectuait une visite de travail font suite à ce rendez-vous fixé avec l’artiste

Mme Nidal.

- le lendemain, lundi 5 août l’artiste Nidal refuse l’aide financière proposée par l’Onda (Office national des droits d’auteur et droits voisins).

- la ministre de la Culture saisit cette occasion pour rappeler les efforts déployés en vue d’améliorer la situation des artistes notamment par :

1-la protection de leurs œuvres par le biais de l’Onda, Office national des droits d’auteur et droits voisins.

2-la prise en charge des droits des artistes à la sécurité sociale et à la retraite ainsi que d’autres avantages acquis grâce à la signature récente avec des compagnies d’assurances de conventions offrant plusieurs avantages aux artistes , aux acteurs et aux agents relevant du secteur de la culture.

- il est important de signaler enfin que Mme Nidal est une comédienne salariée du TNA, Théâtre national algérien, qui lui accorde également des projets de mise en scène rémunérés.