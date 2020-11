Le comédien-marionnettiste Régis Fassier, de « Récré A2 » et de « L’Île aux enfants », est mort à l’âge de 56 ans. « L’île aux enfants a dit au revoir aujourd’hui à son plus grand enfant » : tel est l’adieu en forme de clin d’œil diffusé mercredi 18 novembre au soir, sur la page officielle de Casimir.

Le gros monstre orange et gentil disait au revoir à son comédien-marionnettiste, Régis Fassier. Il était l’homme derrière Casimir, mais aussi derrière le chien bleu du club Dorothée, le tigre Esso, le lion du Crédit lyonnais, le Groquik de la marque de chocolat de petit-déjeuner Nesquik ou encore la mascotte Footix. Sa vocation de comédien-marionnettiste lui est venue très tôt, comme le précise la page officielle de Casimir. À dix ans il écrit à Yves Brunier, qui officie lui-même derrière le « monstre gentil », pour lui faire part de ses rêves. « J’ai vu Casimir à la télé et j’ai dit ‘je veux faire ça’», raconte-t-il. Il rencontre alors Yves Brunier, sur le plateau de « L’île aux enfants », puis le remplace au moment où ce dernier prend sa retraite, comme il le raconte lui-même au média Brut. Régis Fassier est parti, mais son double Casimir vit sans nul doute encore dans la mémoire de quelques grands enfants.