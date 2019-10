L’opéra d’Alger vous embarque en Italie avec la troupe Gruppo Incanto qui revient cette fois-ci pour nous éblouir avec une deuxième mise en scène de Rocco Femia qui a pour titre «Et si on chantait la paix ?» Un savant mélange de chants traditionnels, chants d’auteurs et poésies en hommage aux hommes, aux femmes, aux pauvres et aux innocents victimes de toutes les guerres, eux qui n’espéraient rien de plus qu’un avenir meilleur ! Rendez-vous le vendredi 25 octobre à 20h00 à l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh. Les billets sont disponibles au niveau du guichet de l’Opéra.