Les activités commémoratives du 31ème anniversaire du décès de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont pris fin avant-hier samedi avec l'intervention du célèbre réalisateur Ahmed Rachedi qui a tenu à marquer de sa présence l'évènement. Après avoir visité les différents stands des expositions retraçant le parcours de Mouloud Mammeri dans les domaines de la littérature et celui de la recherche en tamazight, Ahmed Rachedi a animé une communication au niveau de la salle des conférences de la bibliothèque principale de lecture publique qui a été suivie d'un riche débat. Le public a d'abord eu droit à la projection d'un extrait du film «L'opium et le bâton», adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri. Après cela, Ahmed Rachedi, réalisateur de ce film, considéré comme l'un des meilleurs films algériens, faut-il le rappeler, a rebondi brièvement sur les différentes étapes ayant émaillé l'adaptation de ce roman à l'écran.

Hommage à un grand intellectuel

Cette activité qui rend hommage à l'intellectuel considéré comme étant le pilier de la recherche dans le domaine de la langue et de la culture amazighes a eu lieu en présence de nombreux hommes de culture comme les réalisateurs Amar Tribèche et Ahcène Osmani. Etait également présent l'ancien officier de l'ALN, Ouali Aït Ahmed. Cette rencontre a couronné toute une semaine d'activités culturelles aussi riche que variée dédiée à Mouloud Mammeri. Les activités ont eu lieu dans la ville de Tizi Ouzou, mais aussi à Ath Yenni, région natale de l'auteur de «la Colline oubliée». De nombreux hommes de culture et écrivains n'ont pas raté cette commémoration et ont même animé des conférences aussi bien à Tizi Ouzou qu'à Ath Yenni pour parler de l'apport de Mouloud Mammeri à la culture amazighe et à la littérature algérienne à travers, entre autres, ses quatre romans: «La colline oubliée», «L'opium et le bâton», «La traversée» et «Le sommeil du juste».

Un monument de l'écriture

Deux des romans de Mouloud Mammeri ont été portés à l'écran, pour rappel. Il s'agit de «L'opium et le bâton» ainsi que de «La colline oubliée».

Ce dernier, réalisé par le regretté Abderrahmane Bouguermouh, est d'ailleurs le premier long métrage professionnel réalisé dans la langue amazighe. Des écrivains comme Arezki Metref, Djamel Laceb, Abderrahmane Yefsah, ont tenu à être présents à la cérémonie de recueillement ayant eu lieu au village Taourirt Mimoun, dans la commune d'Ath Yenni. Il faut préciser en outre qu'un programme commémoratif a été initié en faveur des élèves de collèges de la wilaya de Tizi Ouzou et ce, dans le but de leur faire découvrir les oeuvres littéraires de Mouloud Mammeri. Ces activités se sont traduites par l'organisation du concours de la meilleure recherche et présentation sur le thème: «Mouloud Mammeri; l'amusnaw sous ses multiples facettes». Pour sa part, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a qualifié Mouloud Mammeri de monument dans l'écriture, la littérature et la recherche anthropologiques. «La commémoration de l'anniversaire du décès de cette personnalité culturelle et scientifique n'est, en fait, qu'une reconnaissance du parcours de Mouloud Mammeri et de l'apport de son oeuvre monumentale dans la connaissance de notre histoire et la reconstitution de notre mémoire collective», a ajouté Nabila Goumeziane. Cette dernière a indiqué que cette semaine culturelle dédiée à Mouloud Mammeri a été une opportunité de passer en revue son oeuvre qui mériterait d'être mieux connue par le grand public et à l'intérieur du système éducatif et de l'enseignement, «en faisant apprendre à nos enfants cette contribution majeure, à la culture algérienne et universelle que sont les romans, les essais et les poèmes qu'il a collectés».