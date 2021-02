La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a mis l'accent sur l'urgence de promulguer un nouveau cahier des charges régissant l'organisation des festivals culturels et artistiques en Algérie, indique un communiqué du ministère.

S'exprimant lors d'une réunion tenue jeudi en présence de cadres du secteur en vue d'examiner la relance des grandes manifestations culturelles et artistiques et arrêter le calendrier culturel au titre du mois sacré de Ramadhan et du mois dédié au patrimoine, Bendouda a souligné l'impératif d'accélérer «la promulgation d'un nouveau cahier des charges régissant l'organisation des festivals».

Le nouveau cahier des charges devra prendre en compte le plan de mise en place des contrats de performance adopté par le secteur, et s'inscrire dans la vision du département de la culture basée essentiellement sur le développement de l'économie culturelle, en y associant le reste des secteurs, y compris les collectivités locales, a ajouté la même source.

La ministre a également insisté sur l'importance de «concrétiser les objectifs locaux et internationaux des festivals, tendant principalement à réhabiliter l'acte culturel et se soucier, en premier lieu, des artistes algériens et des jeunes talents».

À ce titre, Bendouda a préconisé l'implication des jeunes et des étudiants, notamment, ceux des instituts d'arts ainsi que ceux de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, dans l'organisation des festivals, en les recrutant à titre provisoire ou en tant que stagiaires volontaires, à l'occasion de chaque édition.

La ministre a donné des instructions aux cadres du secteur et les chargés des établissements sous tutelle, à l'effet d'adopter des critères de «bonne sélection et de professionnalisme dans la performance, la compétence, l'encadrement et la formation,» insistant également sur l'adoption de la transparence dans la gestion, à même de protéger le service public, éviter le gaspillage de la dépense et de développer les arts et la production culturelle.