Dans un entretien accordé à l'APS, Slimane Benaïssa, commissaire du festival international du théâtre de Béjaïa, revient de manière succincte sur l'édition précédente et reste attentif sur la prochaine, tout en rejetant d'un revers de la main toute idée de délocalisation du festival.

Le commissaire du festival international du théâtre de Béjaïa (Fitb), Slimane Benaïssa estime que la prochaine édition du festival dépend de l'évolution de la pandémie «pour la prochaine édition, la 11ème en l'occurrence, tout dépendra de l'évolution de la pandémie», a-t-il affirmé ajoutant « certes, il y a la vaccination qui commence et qui augure d'un retour normal des choses dans le pays. Mais nous dépendons aussi de la situation sanitaire des pays des troupes que nous inviterons», a-t-il soutenu tout en se montrant néanmoins, optimiste, «les choses ne seront pas faciles mais nous ferons tout pour ramener le festival à la normale» a-t-il conclu.

Boualem Zid El Goudem

Sur l'autre volet lié aux rumeurs qui ont circulé ces derniers temps, quant à la délocalisation du festival, selon Slimane Benaïssa, qui a rejeté d'un revers de la main toute idée de son déplacement vers d'autres lieus, notamment Alger, son lieu de naissance il y a 12 ans «il n'y a aucune raison objective de procéder à sa délocalisation. Ceux qui veulent le déplacer ont peut-être des raisons politiques», mais pour l'auteur de Boualem Zid El Goudem «Béjaïa, méritant amplement ce festival».

Avant de décliner tous les atouts requis pour l'abriter de façon stable et durable, évoquant «notamment son passé civilisationnel, culturel et historique (beaucoup d'échanges avec les peuples méditerranéens, l'existence dans son antre d'une grande université de près de 45.000 étudiants et d'un tissu industriel, truffé de cadres et d'ouvriers passionnés de théâtre et d'une infrastructure culturelle satisfaisante. Elle dispose d'un beau théâtre, d'une Maison de la culture adaptée et d'une cinémathèque qui l'est tout autant ainsi que d'une foule de salles de conférences».

Des équipements professionnels, estime-t-il, nécessaires, mais surtout l'atout culturel, cultuel et touristique qu'offre la paisible ville de Yemma Gouraya

«la ville de Béjaïa et sa région, offrent une belle image de carte postale pour les troupes théâtrales, lesquelles, à chaque fois repartent, au bout de leur voyage, gonflées d'admiration et d'enthousiasme» a-t-il asséné sans omettre de faire l'éloge de la nature accueillante de ses habitants et le cachet éminemment culturel et artistique de cette ville.

Restrictions Budgétaires

BéJaïa a enfanté, dira-t-il, des artistes de réputation mondiale et qui, de surcroît, «possède un vrai public pour le théâtre».

Autant de considération, déclinée par le grand dramaturge algérien qui fait que Béjaïa, une ville trois fois millénaire, la ville la plus culturelle, «mérite ce festival, en voulant, par ailleurs, pour preuve le succès des 10 éditions passées, dont la dernière en février 2020, qui a tenu ses promesses malgré le contexte marqué par un budget restreint et l'apparition des premiers signes de la crise sanitaire, inhérente à la pandémie du Covid-19».

Benaïssa estime, qu'en plus des restrictions budgétaires qui ont marqué cette édition, il a dû faire face à une situation imprévue suite à la galère vécue par certaines troupes pour regagner leur pays à cause de l'annulation de certains vols aériens, a- t-il rappelé désabusé, car «ayant été obligé de revoir l'organisation au pied levé et de souffrir des surcouts, en conséquence» rapporte la dépêche de l'APS.

Slimane Benaïssa, nous informe aussi, à l'instar de beaucoup d'autres nationaux retenus à l'étranger, «qu'il subit les conséquences du confinement, sans toutefois, dira-t-il, succomber à la sinistrose».

Pour preuve, cet enfermement, lui a donné l'occasion de s'occuper au mieux de ses affaires, passant son temps, à «beaucoup lire», «beaucoup écrire» tout en s'occupant de sa famille.

«De ce côté là, c'est une bénédiction» avait-il déclaré à l'APS révélant à ce propos, avoir écrit, pendant ce laps de temps, «un livre sur la mise en scène, mis au propre toutes les pièces en arabe dans l'espoir de les publier incessamment». Il compte également, a-t-il révélé, achever deux pièces mises en chantier depuis quelque temps, des écrits non publiables et une première partie d'une autobiographie. B.C.