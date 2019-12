La 5ème édition de la manifestation «Mon livre, mon compagnon durant mes vacances», a été ouverte, à la bibliothèque principale de lecture publique de Chlef, avec son élargissement, pour la première fois, aux annexes de cet établissement culturel, a-t-on appris auprès des organisateurs. «Cette 5ème édition du genre a été élargie pour la première fois, aux trois annexes de la bibliothèque principale de lecture publique, sises respectivement dans les communes de Chettia (nord de Chlef), El Karimia (à l'est) et Chlef», a indiqué, à l'APS, le directeur de cet établissement, Mohamed Guemoumia. Ajoutant que l'initiative vise à «cibler le maximum d'enfants possible, eu égard aux difficultés exprimées par nombre d'enfants pour se déplacer jusqu'à la bibliothèque principale de lecture publique du chef-lieu de wilaya», a-t-il souligné. Le responsable a fait part d'efforts consentis, en vue de l'«ouverture d'autres annexes à travers l'ensemble des communes de la wilaya», en vue, a-t-il dit, de «consacrer le fait culturel au niveau de ces structures et toucher le maximum d'enfants par ce type de manifestation visant l'ancrage de l'amour du livre et de la lecture chez les nouvelles générations», a-t-il observé. Cette nouvelle édition de «Mon livre, mon compagnon durant mes vacances», prévoit l'organisation de deux ateliers. Le premier en «lecture et résumé de texte», visant l'émergence de talents en herbe en expression de texte et en prose, au moment où le 2ème atelier intitulé «Je dessine mon pays» a pour objectif de laisser libre court à l'imaginaire des enfants pour exprimer leur amour de l'Algérie. Les deux ateliers sont prévus en matinée (de 10h00 à 13h00), tandis que les après-midi seront consacrés à l'animation de spectacles de clowns et de pièces théâtrales, notamment. De nombreux parents présents à la première journée de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui, ont salué l'organisation de cette activité visant, «l'ancrage de l'amour du livre chez nos enfants, et réduire un tant soit peu l'impact négatif des nouvelles technologies, sur eux», ont-ils assuré.