L'ambassade d'Espagne en Algérie, la Coopération espagnole et les instituts Cervantes d'Alger et d'Oran, organisent le deuxième cycle de conférence en ligne sur la bande dessinée, intitulée «Bande dessinée et journalisme». Il s'agit comme mentionné dans le dossier de presse, d'un cours/atelier en ligne sur les défis et les possibilités créatives du nouveau journalisme dessiné proposé par Pere Ortín, journaliste, documentaliste et directeur du magazine espagnol Altaïr.

Le cours théorico-pratique est composé de quatre sessions qui viseront à susciter et/ ou encourager l'intérêt des élèves pour le dessin narratif, explorer les possibilités du dessin comme outil pour raconter, par exemple, des voyages réels ou imaginaires et développer la créativité des élèves pour proposer des projets pratiques avec leurs propres idées et propositions. Il s'agit aussi de réfléchir sur les propositions qui peuvent surgir. Que cela soit, après avoir fini les sessions, préparés pour commencer à développer leurs propositions créatives. Pour info, le cours s'adresse au monde de la bande dessinée, artistes, écrivains et journalistes. Il est également ouvert à tous les amoureux de la bande dessinée, amateurs et professionnels.

Quatre sessions

Une inscription préalable est nécessaire pour participer au cours sur l'adresse suivante: [email protected] Il est à noter qu'un certificat sera délivré par le programma Acerca aux élèves qui auront réussi avec succès ce cours.

Le développement pratique de la proposition a trait au format.

Le webinaire sera composé de quatre modules: le master class 1 sera axé à l' introduction générale par Pere Ortín. Le contenu comprendra les défis de la réflexion, de la création et de l'édition des dessins journalistiques.

Le développement initial de tout le processus créatif et d'édition sera axé sur les doutes théoriques et les questions pratiques.

L'objectif central de cette session est que les élèves disposent d'un cadre de travail clair pour pouvoir penser et construire leurs propres processus créatifs de narrations dessinées.

La durée de cette session est de 3 heures avec une pause intermédiaire de 30 min. Des exemples seront émis pour échanger sur les doutes, les idées et les questions.

Le master class 2 portera sur une conversation didactique entre Pere Ortín et l'artiste dessinateur de bande dessinée équato-guinéen, Ramon Esono, au fil de leur travail créatif conjoint intitulé «28 N Dimbo». Aussi, seront étudiés certains cas comme un exemple pratique de la création d'une bande dessinée.

Il sera abordé également le processus collaboratif dans le développement d'une histoire, mais aussi le travail de scénario journalistique et son développement sous forme dessinée.

L'objectif central de cette session sera d'explorer les relations entre narrations, journalisme et dessin, autrement comment tisser des complicités entre les deux stratégies?

Le master class 3 quant à lui portera sur une conversation entre l'éditeur Pere Ortín et le dessinateur espagnol et directeur artistique Mario Trigo, auteur, entre autres projets, de la ciega del Nilo (sur le Sud Soudan) publié dans Altair Magazine. Seront étudiés des exemples pratiques d'édition et de publication d'une bande dessinée.

Des doutes de la théorie à la pratique

Le processus et développements se concentreront sur les problèmes centraux et les solutions pratiques possibles.

Le master class 4 qui clôturera cette formation se traduira par un débat sur les cas pratiques des élèves et conseils théorico-pratiques de projets avec Pere Ortín. Il s'agira de passer au développement pratique des idées et des possibilités présentées durant le cours.

L'Atelier se traduira sous forme de questions/ réponses en fonction des possibles idées et projets qui peuvent surgir dans le but de consolider les connaissances et le soutien de l'analyse critique ainsi que d'orientation et exemples d'idées et de propositions pratiques pour les créateurs qui assistent au workshop. À noter que le webinaire en ligne se fera à travers la plateforme Zoom.

Le lien et les codes d'accès au cours seront transmis en temps voulu.

Le nombre de participants requis sont 20 personnes maximum.

Les dates et horaires de la formation sont ainsi comme suit, du dimanche 22 jusqu'au jeudi 26 novembre et ce tous les jours, de 17h à 20h. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Facebook de l'institut Cervantès. De quoi quantifier et profiter pleinement de son confinement tout en s'instruisant à l'un des plus beaux arts, à savoir le 9ème!