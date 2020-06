Hamza Bounoua, artiste plasticien, propriétaire de la galerie d'art privée Diwaniya, inaugurera une exposition virtuelle sur le thème du confinement du 9 au 27 juin, qui sera animée par la galerie d'art Al Markhiya sur sa plateforme Artsy, le vernissage sera publié le 9 juin. Cette collection est intitulée «Reformater». La particularité de cette exposition est son contexte lié à la pandémie du Covid-19 et ce qui en a découlé après, c'est-à-dire, la quarantaine pour certaines et son corollaire, le confinement pour l'ensemble des gens de la planète ou presque. «Pour moi comme les autres artistes du monde entier, il semble que la propagation du coronavirus soit une période de pauvreté culturelle, en particulier avec l'annulation de tous les événements artistiques à travers le monde, ainsi qu'ici en Algérie. Mais lorsque nous nous souvenons du passé, nous nous souvenons d'une partie de la crise étouffante qui a conduit à la mort et à l'isolement de plusieurs artistes, en particulier pendant la Renaissance en Europe. C'était en quarantaine pendant les jours de peste, d'exil et de guerre une occasion de créativité et de rafraîchissement des idées d'artistes. C'est la raison de la création de différents mouvements artistiques. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire humaine de personnes qui ont créé et innové tout en vivant une vie difficile. À mon avis, les meilleures oeuvres sont celles créées dans l'utérus de la crise», confie l'artiste et d'ajouter:

«La quarantaine m'a donné l'occasion en tant qu'artiste de poser plusieurs questions, de réviser mes réflexions de différents côtés, et de chercher des solutions sur le plan intellectuel et technique de la création artistique. C'est l'occasion de vaincre l'ennui en essayant de créer quelque chose de fort, de différent et de profond, ajoutant que ma vision de la vie et des oeuvres d'art a complètement changé et tout cela à cause du coronavirus.». A propos de sa démarche artistique, on peut lire dans un texte de présentation: «Cette collection sans titre est le fruit d'un long voyage culturel qui tourne autour de la calligraphie dans la glorification infinie de la beauté. La collection est le produit d'une réflexion spécifique sur l'interaction entre l'homme et l'intelligence artificielle, avec la touche spéciale de Bounoua. Ce dernier a en effet donné une dimension nouvelle et internationale à la calligraphie dans l'art contemporain (...), la technologie a permis la rencontre et la connexion sociale et culturelle tandis que l'art était un acteur clé de l'enrichissement culturel et de l'ouverture avec la communauté intellectuelle de la région et au-delà. L'artiste représente fortement une image qui témoigne de la monotonie et de la résistance au changement de toute nature. L'un de ses objectifs les plus importants dans sa carrière artistique est de libérer la lettre de sa formalité stéréotypée et de ne pas l'interpréter unilatéralement, afin que la lettre ait des interprétations sans fin qui permettent au destinataire de détecter l'énergie inhérente aux lettres et aux formes.». Aussi, est-il ajouté: «La fusion du comportement émotionnel des gens en période d'incertitude entrelacée avec le mastering poétique et artistique a donné naissance à la série d'oeuvres d'art sous le nom de Reformater, l'artiste a montré le besoin aigu de réfléchir puis de refondre ses pensées dans une école idéologique.

Bounoua a utilisé la calligraphie et l'écriture pour se rapprocher dans une certaine mesure de ces signes et icônes inexplicables qui apparaissent lorsque l'ordinateur a besoin d'un reformatage ou pour terminer un redémarrage. L'oeuvre de Bounoua représente les lignes directrices de tout émerveillant en quête d'amour, de chaleur et d'harmonie, très susceptible d'arroser différents ensembles de fleurs dans le jardin de notre être.». Evoquant l'aspect technique, peut-on lire encore: «Côté technique, l'artiste a utilisé de la peinture à l'huile en arrière-plan pour donner aux signes clarté et interaction embrassant un bon contraste de la même manière que le passé et le présent sont source de lumière - un rayonnement brillant - pour l'avenir.» à noter que Hamza Bounoua a été chosi aussi pour présenter son travail artistique sur le site de la plateforme artistique Mid East Art.

Il a été choisi parmi beaucoup d'artistes internationaux qui ont parlé de leur expérience pendant le confinement. Toujours un honneur de présenter à travers le monde le travail d'un artiste algérien, surtout de qualité. Et Hamza Bounoua se distingue en effet par ses travaux qui allient l'originalité à l'authenticité, l'innovation à l'écriture arabe ancienne, appelée communément calligraphie. Il lui insuffle résolument un cachet moderne. Ce qui fait de lui incontestablement un artiste contemporain à part entière.