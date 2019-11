La Poétique de l’Œil est faut-il le noter, inspiré de son propre vécu. C’est un essai qu’il a choisi d’écrire pour dédramatiser ce mal dont il souffre depuis, comme une forme de catharsis. Il s’agit de la

maladie de la macula lutea, ou tache jaune. C’ est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes. Située au fond de l’œil, dans l’axe de la pupille, la macula a un diamètre d’environ 5,5 mm . La macula permet la vision des détails en éclairage diurne.

La macula lutea est le centre de la rétine située au fond de l’œil. ... Au centre de la fovéa se trouve la fovéola : toute petite zone de la rétine où l’acuité visuelle est maximum. Par rapport à la papille, la macula est située du côté temporal. Sa forme est une ellipse d’environ 3 X 2 mm2. Dépassé la quarantaine, la macula peut être atteinte de la Dmla, vous pouvez percevoir des déformations des lignes droites, qui apparaissent comme ondulées ; Une tache noire ou grise peut apparaître devant l’œil pouvant gêner la vision centrale, aussi bien en vision de loin que de près.

Dédramatiser la maladie

Cette tache centrale s’appelle «scotome». Même si l’écrivain avoue ne pas voir tout de façon tordue, il se trouve qu’il y ait de nombreux points qui viennent se fixer sur son regard. En effet, la macula joue un rôle important dans la reconnaissance des détails des visages, la fixation du regard. Pour en parler, Kaddour M’Hamsadji fait un pied de nez littéraire à cette maladie.

Il nous confie : «J’ai intitulé ce livre La Poétique de l’ Œil parce qu’avec cette expérience, j’ai compris que l’œil est une personne. Mieux encore, c’est une personnalité. Car l’œil pleure, l’œil est méchant, peut être inquiet, commande. J’ai pensé à des proverbes où l’on utilise l’œil. (Tiens mon œil ! Il a un bon œil ! etc). Plusieurs spécialistes ophtalmologues contribuent par leurs textes vulgarisés à faire découvrir cette maladie.

A leur manière ils participent à mettre en éclairage leur savoir sur cette

maladie tout en donnant à lire des textes forts intéressants remplis de bon esprit. Des informations notamment sur l’anatomie de l’œil pour que les lecteurs sachent où se situe la macula.

« Cela pourrait servir aussi aux chercheurs. J’aborde ce sujet parce que je le vis. J’en parle à l’aise... Je raconte aussi ce que je vois. Il y a donc un grand ressenti. J’ai rêvé de l’œil, ce qu’on dit de l’œil, ce que l’on voit de l’œil. Et j’ai pensé aux proverbes de tous types de langues et de nationalités...Notamment des aphorismes, des slogans etc.»

Un essai qui sonde l’œil

Et de rajouter : «J’ai pensé aussi au Coran où pas mal de textes où l’œil est cité et notamment dans les ahadites. Je les ai rassemblés et classés par thème.» Tout ceci est à découvrir dans un livre qui fait 160 pages. Une belle odyssée qui nous fera voyager dans le monde de l’œil qui n’a pas dévoilé tous ses mystères à l’image de ce que peut nous révéler un fond d’œil...Un livre en somme pas tout à fait scientifique, mais agrémenté plutôt de quelques notions précieuses autour de l’œil et ses connaissances, rehaussées de mots bien écrits.

Science et poésie

Notons que le stand OPU qui accueille Kaddour M’Hamsadji présente aussi la réédition du livre L’allusion faite à ma voisine. Choix d’expressions imagées du parler algérien et autres expressions populaires.

Un livre qui évoque nos traditions à l’image des «boukalate». Enfin, Kaddour M’Hamsadji dédicace aussi un livre sorti l’année dernière, à savoir Le soleil en fin de journée.

«Cet ouvrage est dédié à ma mère dont je me souviens qu’à l’adolescence elle me disait qu’elle était aussi fatiguée, vieille comme un soleil qui se couche.

Ça m’a permis d’écrire des nouvelles d’après ce qu’elle me disait. Certaines ont déjà été publiées ailleurs. J y raconte les souvenirs de la révolution tels que racontés par ma mère mais aussi ma vie dans ma ville natale Sour El GHezlane, que j’aime beaucoup.»