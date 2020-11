La citadelle d'Alger, monument historique datant de la fin du XVIIIe siècle, siège du pouvoir politique de la régence d'Alger à la fin de la période ottomane, ouvrira ses portes aux visiteurs à partir d'aujoud'hui, avec un parcours comprenant les parties restaurées du site, a-t-on appris auprès de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc). À cette occasion l'office organise une exposition sur les métiers de la restauration utilisés lors des opérations de réhabilitation de ce monument situé sur les hauteurs de la casbah d'Alger et également connu sous le nom de «Dar Essoltane».

Un parcours de visites guidées des parties restaurées a été élaboré et passe par le quartier des janissaires, le bain des janissaires, ainsi que le bastion 5. Des visites sont programmées tous les jours de 9h00 à 17h00 avec des droits d'accès fixés à 500 DA pour les adultes, 250 DA pour les 10-18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, précise l'Ogebc. Les travaux de construction de la citadelle ont été entamés au XVIe siècle par les frères Barberousse; elle est devenue le siège du pouvoir politique en 1816, le site compte le palais du dey, le palais des beys, une mosquée pour le dey et une autre pour les janissaires, des bains, des jardins en plus de structures militaires et fortifications. Après plusieurs opérations de restauration non abouties, des travaux d'urgence et de sauvegarde de la citadelle ont été entamés en 2005, au niveau de neuf bâtisses du site, avant que les travaux de restauration ne soient engagés en 2011.En 2019 l'Ogebc avançait un taux d'avancement des travaux estimé à 60%.