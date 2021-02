Plus de 50 oeuvres littéraires abordant la valeur et l'importance de la cohésion nationale ont été publiées par des auteurs algériens depuis 2019 à ce jour, a indiqué lundi à Constantine le président de l'Union des écrivains algériens (Uealg) Youcef Chagra au cours du 2e Colloque national littéraire Ahmed Réda Houhou tenu à la Maison de la culture Malek Haddad. S'exprimant lors de la présentation de son intervention intitulée «le rôle de l'intellectuel dans la construction et le renforcement de la cohésion nationale», Chegra a affirmé que plus de 50 productions littéraires, entre romans, poésies et nouvelles, évoquant l'importance et la valeur de la cohésion du peuple lors des marches pacifiques pour les revendications légitimes, ont été élaborées depuis l'année 2019. Inspirés par le mouvement du Hirak populaire, les auteurs des oeuvres telles que «Fantômes», «Algérie. Roman d'un retour à la terre natale», «Libertés, dignité, algérianité» et «la Révolution du sourire» ont relaté, à travers la mise en scène de personnages imaginaires, les gestes de citoyenneté exprimés par les manifestants, la consolidation des valeurs de la fraternité et l'amour du pays. Durant ces deux dernières années, l'intellectuel algérien était «le maillon fort» dans la liaison entre les valeurs intrinsèques nationales et la nouvelle perception de conscientisation basée sur le renforcement du rapport entre les différentes composantes du pays en vue de bâtir une Algérie nouvelle et contribuer aux efforts d'édification d'un Etat fort pour le mettre à l'abri des tentative de division, a souligné l'intervenant. À signaler que la 2e édition du Colloque national littéraire Ahmed Réda Houhou a été organisée à l'occasion de la célébration de la «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie». La célébration du 2ème anniversaire du Hirak du

22 février 2019, décrété en février 2020, Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée a été marquée, à Constantine, par l'inauguration d'une maison de l'entrepreneuriat culturel à la Maison de la culture Malek Haddad et le lancement de la bibliothèque numérique et la plateforme numérique «Takafni» chargée du patrimoine musical national. Dans le cadre de cette journée, une caravane de solidarité contenant des aides médicales pour les handicapés et personnes âgées des zones d'ombre de Hamma Bouziane et Messaoud Boudjeriou a été également lancée par les autorités locales.