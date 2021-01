C'est le premier responsable de la wilaya, Mahmoud Djemaâ qui a donné le coup de starter de ces activités culturelles qui sont une occasion pour revisiter la culture amazighe sous tous ses angles et sous plusieurs facettes. Le wali était accompagné de Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et d'autres responsables qui ont visité les différents stands des expositions qui se sont tenues et se tiennent encore à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. C'est un programme varié qui a été concocté à cette occasion par la direction de la culture avec la participation de différents artisans venus des quatre coins de la wilaya afin de prendre part à la célébration de Yennayer qui revêt un caractère tout particulier dans la région. À cet effet, la direction de la culture a mis en oeuvre un riche programme qui s'étalera jusqu'au 13 janvier.

Un programmetrès varié

À cause de la situation sanitaire, les activités en question seront mises en ligne quotidiennement par les organisateurs via la direction de la culture et ce, afin de permettre à un maximum de citoyens de les visionner. En plus de la Maison de la culture «Mouloud Mammeri», le théâtre régional Kateb-Yacine abrite simultanément un programme spécial Yennayer avec la présentation d'un nombre important de pièces de théâtre en langue amazighe. Même topo au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique du centre-ville de Tizi Ouzou où la célébration du jour de l'An amazigh bat également son plein. Nabila Goumeziane, directrice de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a précisé, lors de la cérémonie d'ouverture, qu'un plateau télé avec la télévision amazighe (TV4) est prévu aussi afin de permettre à un maximum de citoyens de suivre les activités en question. Ces dernières comportent des expositions artisanales, sur l'art culinaire traditionnel kabyle, ainsi que des chants traditionnels et des démonstrations et animations autour de la poterie et de la préparation du dîner de Yennayer. Le programme en cours comporte des expositions de décors et costumes berbères, des pièces théâtrales ayant un rapport avec le thème de Yennayer, etc. Pour ce volet, le programme est en cours au théâtre régional «Kateb Yacine», qui a également prévu la diffusion en ligne de pièces théâtrales et des émissions sur le théâtre d'expression amazighe. Des conférences sur divers thèmes inhérents à la culture et à la poésie amazighes sont au menu ainsi que des ateliers autour de Yennayer et des concours de dessin et d'écriture pour enfants. Ces derniers sont initiés par la bibliothèque principale de lecture publique.

Absence du public

Malheureusement, le public ne pourra pas assister à ce programme en direct à cause de la situation sanitaire. «Il sera destiné pour des enregistrements en vue de sa diffusion sur les plates-formes numériques», a précisé la directrice de la culture et des arts, Nabila Goumeziane, tout en n'écartant pas la possibilité qu'il y ait des exceptions concernant quelques activités.

«Une partie des activités sera ouverte au public et ce dans le respect strict du protocole de prévention de la Covid-19: port obligatoire du masque de protection, désinfection des mains et des espaces, limitation du nombre des visiteurs...), a ajouté Nabila Goumeziane. Aujourd'hui, la journée sera consacrée à l'événement le plus important de cette célébration. Il s'agit du dévoilement au centre-ville d'une statue à l'effigie du pharaon d'origine amazighe, Chachnaq 1er. Cette statue de 4,4 m de haut a été initiée et financée par l'Assemblée populaire de wilaya. Le siège de l'APW abritera à la même occasion une conférence sur Yennayer et Chachnaq qui sera suivie par la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours sur la généralisation de l'utilisation de tamazight lancée par cette même assemblée et ayant mis en compétition les 67 communes de la wilaya.