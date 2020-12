Ecrivaine talentueuse, ayant cumulé de nombreux prix à son actif, l'auteure entre autres de Les petits de décembre et Nos richesses nous confie ici ses moments de confinement et ses inquiétudes personnelles quant à la situation de crise qui prévaut dans le monde...

L'Expression: Tout d'abord vous avez signé le texte du livre «Fernand Pouillon et l'Algérie. Bâtir à hauteur d'homme». Une inspiration libre, racontez-nous un peu cette historie et comment elle vous est venue?

Kaouther Adimi: J'ai voulu entrer dans l'intimité d'une famille qui habite un tout petit appartement, dans l'une de ces cités imaginées par Fernand Pouillon. En écho au quotidien du couple qui se raconte, se dévoile peu à peu, par petites touches, l'histoire de la cité qui est un personnage à part entière. C'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait: écrire en parallèle d'un projet de photos, d'une exposition, un beau livre et je dois dire que je suis très fière d'avoir pu contribuer à cette aventure initiée par Daphné Bengoa et Leo Fabrizio.

Comment vivez-vous le confinement en ce moment en France?

Ce qui est difficile, ce n'est pas le confinement en tant que tel, mais plutôt le climat politique et social épouvantable dans lequel nous sommes, entre l'islamophobie assumée d'une partie du gouvernement français et la tristesse de savoir des journalistes en prison, en Algérie.

L'écriture est plutôt un travail solitaire. Cette période vous inspire t-elle aujourd'hui pour un roman?

La période en tant que telle, non. Pour mes romans, j'aime prendre du recul sur les événements.

Cette année, le Sila n'a pas eu lieu. Tout est à l'arrêt et les artistes en France tout comme en Algérie souffrent de cette crise. Comment percevez-vous cette situation de marasme chez les artistes?

Elle est épouvantable. Je pense beaucoup à mes éditeurs, Barzakh, et aux libraires et amis écrivains. Comment vont-ils tous tenir sans aide ni politique forte du livre? La situation était déjà tendue et compliquée avant la crise du Covid et cela me touche donc d'autant plus de voir que Barzakh a tout de même réussi à maintenir la sortie de «Fernand Pouillon et l'Algérie. Bâtir à hauteur d'homme».

Enfin, une polémique est née en France suite à la fermeture des librairies. Qu'en avez-vous pensé?

Je pense que la culture lorsqu'elle n'est pas protégée par les plus hautes institutions, doit l'être par ceux qui en bénéficient. Toutes les fois où cela est possible, il faut soutenir les librairies, les cinémas, les théâtres, à la hauteur, bien sûr, des moyens de chacun, que ce soit en France, en Algérie et n'importe où dans le monde, car c'est dans presque tous les pays que la culture est menacée.