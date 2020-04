Dimanhe dernier a eu lieu l’inscription à la première expérience du Festival virtuel du film à domicile. L’événement qui s’étalera du 5 au 20 du mois courant est dédié au court métrage. Ce festival qui rassemble quelque 20 courts métrages est organisé dans le cadre des mesures d’adaptation de l’activité culturelle en cette période de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Organisé sous l’égide de la direction de la culture de la wilaya de Annaba, en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie, le Festival international du film amateur de Kélibia en Tunisie et les Journées cinématographiques de Damas en Syrie, l’événement aspire à encourager le génie créatif et donner vie aux activités culturelles durant ces circonstances exceptionnelles traversées par l’Algérie, à travers la production et la promotion de films produits à domicile. L’objectif étant aussi, d’animer la scène culturelle plombée par les mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre le

Covid-19 et créer des distractions au sein des familles pour dépasser l’ennui durant le confinement sanitaire. Le festival virtuel du film à domicile Domum, est un festival qui a tous les critères d’un événement aux standards culturels internationaux. Il est composé d’un comité d’organisation, assuré par Dalil Belkhoudir coordinateur général entre autres. Ahmed Zir fera partie du panel du comité de sélection. Le festival verra la présence d’un jury de taille. Présidé par Salim Aggar, directeur du Centre algérien du cinéma, réalisateur et critique cinématographique, le jury sera composé d’Aymen El-Djalili, ex-directeur du festival de Kélibia du film amateur-Tunisie,El-Mouhhaned Keltoum,réalisateur de cinéma syrien et le réalisateur marocain Messaoud Bouchâïb , ainsi que la productrice de cinéma Fatima Ouezen. En parallèle de la projection des films, des ateliers interactifs et pédagogiques seront tenus par des spécialistes de cinéma et de l’audiovisuel, sur la page Facebook officielle du festival. La projection des films se fera sur les différentes plateformes sociales du festival, qui ouvre sa page Facebook à un sondage public pour choisir les trois meilleurs films de la section proposée et à qui seront décernés respectivement des trophées arobase d’or, d’argent et de bronze. Les vainqueurs auront également des abonnements de Netflix, de Spotify et des cartes gift Google Play de la part de l’opérateur économique Monsieur Accessoires.

Pour participer à cette édition, il est exigé, la réalisation du film à l’intérieur de la maison, avec des courts-métrages ou des « vidéos-art ». Les participants ont la liberté totale dans le choix des sujets traités par les films, pour une durée ne dépassant pas les 3 minutes. Les participants les plus actifs sur la page officielle du festival seront honorés par le sponsor du Festival, l’agence de voyages Instal.

Les résultats seront annoncés le 30 avril 2020 et le Centre algérien de la cinématographie se chargera de la promotion de films lauréats sur son site officiel. Ce festival est d’une part, une opportunité ouverte à tout le monde, à condition que l’idée soit originale et compréhensible et d’autre part, apaiser la tension du confinement imposé par, la pandémie du coronavirus.