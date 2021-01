Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous de l’édition 2021 de la compétition musicale de la première chaîne.

La dixième saison de The Voice sera lancée le samedi 6 février à 21h05 sur TF1. Si Amel Bent et Marc Lavoine ont conservé leurs fauteuils rouges, cette édition 2021, verra le retour de Florent Pagny et l’arrivée de Vianney parmi le quatuor de coachs. Si le télécrochet conserve en partie sa mécanique habituelle avec auditions à l’aveugle, battle et k.-o., il proposera une nouvelle étape : celle des cross-battles. Elle consiste à titiller l’esprit stratège des coachs : à chaque manche, l’un d’entre eux devra choisir un talent de son équipe et mettre au défi l’un de ses acolytes, qui désignera le talent de sa team le plus à même de triompher de ce face-à-face musical.

Les deux candidats seront départagés par le public en plateau qui élira celui qui sera directement qualifié pour la demi-finale. Lors des battles, les coachs seront accompagnés d’autres artistes qui livreront leurs conseils aux talents. Calogero et Patrick Fiori épauleront Florent Pagny, Slimane, Vitaa et Zaho seront aux côtés d’Amel Bent, Benjamin Biolay et Vald rejoindront Marc Lavoine tandis que Vianney pourra compter sur Patrick Bruel et Véronique Sanson.

Cette saison, deux émissions de The Voice seront retransmises en direct : la demi-finale et la finale.