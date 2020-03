Une exposition d’arts plastiques sous l’intitulé «La femme au défi» s’est ouverte samedi au Musée d’art moderne d’Oran (Mamo) à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette exposition, qui regroupe 55 artistes-peintres dont des femmes, a permis aux plasticiens hommes de rendre hommage aux femmes algériennes et mettre en exergue leurs différents défis dans la société, a souligné la responsable du musée. Les cimaises du Mamo sont décorées avec plus de 190 œuvres d’art entre peinture, photos et montage vidéo de différents styles, techniques et tendances artistiques, abordant avec une touche artistique les défis, les ambitions, les espoirs et les contributions de la femme à la société, a ajouté Khadija Benhawa. La caractéristique de cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 avril prochain, est de présenter au public des œuvres anciennes et nouvelles signées par des artistes professionnels et amateurs, en majorité originaires de la capitale de l’Ouest algérien et dont le plus jeune peintre est âgé d’à peine 16 ans, a-t-on fait savoir.