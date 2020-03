Celle-ci est visible à Dar Abdeltif jusqu’au 21 mars. Cette dernière traite de la femme dans la société touarègue. Cette dernière est une communauté matriarcale exceptionnelle. Le code de vie des nomades confère à la femme targuie le rôle de chef de famille et lui donne le droit à la « tente » et à l’enfant. Elle est considérée comme le pilier de la cellule familiale touarègue où elle joue un rôle prépondérant. Elle dispose d’une autonomie et d’une liberté dans la prise de décision et son avis est entendu et pris en compte en l’absence des hommes.C’est elle qui gère la vie de son campement et l’éducation de ses enfants selon le statut qui lui est conféré en tant que mère, ce dont elle assume pleinement la responsabilité. La femme targuie est protégée de tout abus physique ou moral par un code appelé «Asshak » qui fait obligation aux hommes de la respecter, de ne pas lever la main sur elle ni l’insulter, au risque d’être exclu du campement et de la communauté. La femme touarègue est, depuis des millénaires, connue pour sa beauté et sa grâce, autant que l’était la reine du désert «Tin Hinan», belle guerrière qui n’a pas hésité à prendre les armes pour défendre son peuple et sa culture, à l’instar de Fatma N’soumer en Kabylie ou Kahina la reine des Aurès. Durant les fêtes, c’est l’occasion pour les femmes touarègues de mettre en valeur leur beauté et sont vêtues de leurs plus beaux atours, aux couleurs chatoyantes, en dévoilant leurs visages rougissants et pudiques, comme savent l’être ces belles muses du grand désert. Elles accueillent les hommes, fiers guerriers du désert, par des chants et danses, dans la joie et les youyous, auxquels ils répondent par des salves de plomb et de baroud..C’est aussi l’occasion pour les jeunes filles de choisir leurs futurs maris. En effet, la femme targuie est libre de choisir son mari et en général, le mariage se déroule chez la famille de la mariée. Comme le statut matriarcal lui donne le droit à la tente, en cas de divorce du fait de l’homme, c’est lui qui s’en ira, lui laissant la tente et tout ce qu’elle contient. Mais si c’est elle qui divorce, elle ne garde rien, excepté si elle a des enfants.Dans la communauté targuie, la polygamie était bannie. Mais avec l’instauration des lois et du droit musulman, les choses ont tendance à changer. Des traditions séculaires qui se perpétuent malgré la sédentarité de la communauté targuie qui se tourne vers le travail artisanal, l’agriculture et le tourisme, obligée de se soumettre aux règles frontalières, tout en préservant jalousement sa culture, ses traditions qui marquent son identité.