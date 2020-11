La mort du père: l'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de La Guerre des Etoiles, est décédé, samedi matin, à l'âge de 85 ans, a annoncé hier son agent. «C'est avec grande tristesse que nous devons vous annoncer que notre client, Dave Prowse, est mort hier matin (samedi) à l'âge de 85 ans», a écrit hier son agent, Thomas Bowington, sur Facebook. «Que la force soit avec lui, toujours!» a déclaré M. Bowington à la BBC, déplorant une «perte véritablement et profondément déchirante pour nous et pour des millions de fans à travers le monde». Haltérophile devenu acteur, Dave Prowse avait décroché le rôle grâce à sa carrure - il mesurait 1,98 mètre. Mais comme le fort accent du comédien, originaire de Bristol, (ouest de l'Angleterre) avait été jugé peu approprié, la voix du personnage avait été jouée par James Earl Jones. Il avait représenté l'Angleterre en haltérophilie pour les Jeux du Commonwealth au début des années 1960, avant d'embrasser une carrière de comédien. Armure noire, respiration mécanique et pouvoirs entièrement voués au mal, le personnage de Dark Vador dans La Guerre des Etoiles (Darth Vader dans Star Wars, en anglais) est entré dans le panthéon des personnages maléfiques grâce à la célèbre réplique: «Je suis ton père». «Vador est le plus grand méchant du grand écran de tous les temps», avait d'ailleurs revendiqué Dave Prowse auprès de l'AFP en 2013, lors d'un festival Star Wars à Cusset (Allier). Pendant de nombreuses années, ce représentant du côté obscur de la force a parcouru la planète à la rencontre des inconditionnels de la trilogie phare du début des années 1980. La série de films Star Wars compte aujourd'hui neuf épisodes, dont Dark Vador est un personnage essentiel.

Le réalisateur britannique Edgar Wright a rendu hommage à Dave Prowse. «Quand j'étais enfant, il ne pouvait pas y avoir plus connu que Dave Prowse pour moi (...) Repose en paix». Né le 1er juillet 1935 à Bristol, dans une famille modeste, David Prowse a été élevé par sa mère et n'a jamais connu son père. Passionné par l'haltérophilie, il a participé au concours de Monsieur Univers. Pendant les années où il a pratiqué cette discipline en compétition, il est devenu ami d'Arnold Schwarzenegger et de Lou Ferrigno. Celui qui a incarné le monstre de Frankenstein dans Casino Royale (1967) est également apparu en 1971 dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, où il jouait le garde du corps. C'est là que le créateur de Star Wars, George Lucas, l'aurait repéré avant de l'inviter aux auditions pour les rôles de Dark Vador et de Chewbacca. Prowse avait choisi sans hésitation Dark Vador, car «on se souvient toujours du méchant».

40000 tests Covid-19 pour Jurassic World 3

C'est un soulagement pour le réalisateur Colin Trevorrow. Le tournage de Jurassic World 3 (alias Le Monde d'après), ultime volet de la trilogie, est enfin terminé plus de deux ans après la sortie de Fallen Kingdom. Malgré la pandémie de Covid-19, la franchise Jurassic World va donc faire son retour mais la production du blockbuster se sera étalée sur 1 an et demi, dans des conditions de tournage bien particulières. Outre les interruptions du tournage, qui s'est déroulé au Royaume-Uni, plus de 40 000 tests Covid-19 ont ainsi été réalisés durant cette période dont 0,25% se sont avérés positifs, soit environ 100 personnes contaminées selon Deadline. De plus, une Greenzone a été installée pour les acteurs et les membres du tournage. Dans cet espace, chacun était soumis à des prises de température quotidiennes. La production a également mis en place une structure médicale privée appelée Your Doctor pour gérer l'ensemble des besoins médicaux de la production. Le protocole sanitaire aura coûté des millions de dollars aux studios Universal. Il faudra tout de même être patient puisque la sortie de Jurassic World (Le Monde d'après) n'est pas prévue avant juin 2022.

Clooney ne veut plus jouer à Batman

En 1997, George Clooney enfilait le costume de Batman dans Batman et Robin. Le film avait connu à cette époque un véritable échec au box-office, qui allait placer la licence en sommeil pendant les 8 années suivantes.

23 ans plus tard, dans une interview pour Première, l'acteur américain est revenu sur ce raté dans sa carrière cinématographique, non sans une pointe d'humour, comme l'a repéré Bfmtv.com. «Franchement, je ne crois pas que quiconque ait envie de voir ça... Pas moi en tout cas! J'ai réussi à mener une carrière décente, sans avoir à renfiler ce stupide costume à tétons, donc je vais nous épargner ça», s'amuse George Clooney. L'acteur explique que «les autres gars le feront bien mieux que lui: Michael Keaton et Ben Affleck ont eu beaucoup de succès avec leur Batman, donc ils ont raison de refaire un tour de piste. C'est cool. Moi, je crois que je suis seul à avoir fait un flop avec ce personnage, donc je vais continuer de m'en tenir le plus loin possible. Pour le bien de tout le monde»...

Marina Foïs présentera les César

Marina Foïs sera la nouvelle maîtresse de cérémonie des César 2021. Elle succèdera ainsi à Florence Foresti qui avait fait forte impression l'année dernière, avec sa prise de position face à la nomination du film de Roman Polanski qui avait fait scandale. Marina Foïs que l'on a notamment pu voir dans La Tour Montparnasse infernale, dans Astérix et Obélix mission Cléopatre, ou encore, plus récemment, dans le film Enorme, aux côtés de Jonathan Cohen, en a sous la pédale et promet d'ores et déjà une cérémonie riche en émotions.

En attendant, retour sur cinq informations à connaître sur l'une des actrices françaises les plus appréciées du public.

Quand Marlene Dietrich chantait pour des soldats

Il y a 76 ans, le 10 novembre 1944 très exactement, une star internationale faisait une halte à Jarny. La chanteuse et actrice allemande, Marlene Dietrich, naturalisée américaine en 1939, est en effet venue remonter le moral des troupes du XXe corps de la 3e armée US, sous les ordres du général Patton, qui stationnaient alors dans la commune, avant la bataille de Metz qui permettrait l'ouverture du Rhin aux soldats alliés. Un des soldats du XXe corps de la 3e armée US, Eugène G. Schultz, a écrit un livre «The Ghost in General Patton's Third Army» qui révèle la halte de Marlene Dietrich dans la commune lorraine à la page 187. C'est un vendredi soir qu'elle a électrisé la foule de soldats venus applaudir ses chansons et notamment le très célèbre «Lili Marleen». Soldats venus l'arme à l'épaule, zone de guerre oblige. Marlene Dietrich a, par la suite, continué une fructueuse carrière cinématographique et a reçu en 1947 la «Medal of Freedom», pour son engagement pendant la guerre.