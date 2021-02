L'importance de la littérature enfantine dans la compréhension du handicap chez l'enfant a été soulignée, samedi dernier, par l'enseignante Loubna Belkhiri, à l'occasion d'un séminaire international en ligne, dédié à «la littérature enfantine, problèmes et défis», organisé par le laboratoire du patrimoine et linguistique de l'université Chadli Bendjedid.

L'intervenante de l'université de Lorraine (France) a indiqué dans sa communication intitulée «le héros à déficience auditive dans la littérature enfantine», a démontré l'importance des récits destinés aux jeunes lecteurs et leur contribution dans le changement du regard porté par ces derniers aux enfants souffrant de déficiences physique et mentale. Se référant au corpus de la spécialiste syrienne de la littérature enfantine, Lina Kilani, l'intervenante a relevé qu'en dépit de la difficulté de changer et de rectifier l'attitude du jeune lecteur vis-à-vis de l'enfant handicapé, les récits consacrés à l'enfant souffrant d'un handicap auditif et destiné au jeune lecteur, «pouvaient contribuer au changement du regard porté sur cette catégorie de la société et à l'aider à devenir autonome». Résumant le récit, d'un jeune malentendant qui souffrait de solitude, de dépendance, de l'échec scolaire et de l'isolement du monde extérieur et qui est parvenu à retrouver son épanouissement, après avoir bénéficié d' un appareil auditif, l'intervenante a indiqué que «ce genre d'histoires permet aux enfants de lire et de se mettre à la place des enfants aux besoins spécifiques et surtout les aider et les accompagner à s'intégrer».

L'enseignante Nadia Mouet de l'université de Guelma a, quant à elle, développé dans une communication en ligne, intitulée le «théâtre virtuel dédié à l'enfant et son rôle dans le développement de ses capacités», a mis en relief l'impact des réseaux sociaux et leur rôle dans la sensibilisation des jeunes internautes, notamment durant la période de confinement liée au Covid-19. Signalant que durant la période de confinement, les réseaux sociaux, devenus incontournables, ont été davantage sollicités durant cette période, l'intervenante a indiqué que ce moyen de communication virtuel a été mis à profit pour présenter aux enfants, des contenus de qualité favorisant la sensibilisation et la protection contre ce virus tout en leur assurant le divertissement. Elle a, dans ce contexte, cité la contribution virtuelle du théâtre régional d'Annaba (TRA) qui a su, assurer l'utile à l'agréable, et capter l'attention des enfants, durant la période de confinement à domicile en proposant des pièces théâtrales destinées aux enfants, traitant des moyens de prévention et de lutte contre la Covid-19.

Plusieurs thèmes traitant de la littérature enfantine de par le monde ont été, par ailleurs, présentés par près de 100 participants représentant plusieurs universités algériennes et étrangères lors de ce séminaire virtuel, organisé en collaboration avec le laboratoire de la littérature algérienne de l'université du 20 Août 1955 de Skikda, du Centre islamique d'El Tarf, l'association locale «Sinaât El Ghad» et du Palais de la culture de la même wilaya. L'objectif de cette rencontre virtuelle est d'ouvrir le débat sur un thème d'actualité ainsi que d'échanger les connaissances et points de vue entre experts et universitaires, a précisé la présidente de ce séminaire Bariza Bahloul.