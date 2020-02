Un concours qui dévoile les talents des jeunes entre 18 et 30 ans qui ont une bonne maîtrise de la langue française. On cherche les meilleurs orateurs à Constantine. Pour cette édition les candidats ne manquent pas et en cette soirée de jeudi on découvre à l’Institut français des amoureux du verbe de la langue de Molière, des génies d’expressions douées de sens. Samy Bendahman, Camilia Benabderrahman, Saoussene Aberkane et Inès Bara, ont charmé le public venu les voir et ce n’est pas encore la finale puisque celle-ci est prévue durant la seconde quinzaine du mois de mars. Profitant de l’évènement «la Nuit des idées», ces jeunes ont surpassé leurs compétences pour créer un univers défendant «l’écologie», «l’existence», «la vie» et «l’être humain». Ils tenteront avec la magie des mots et des verbes à situer l’écologie entre la vie et l’existence, ainsi que le rôle de l’être humain. C’est le thème de cette édition qui a débuté le 20 janvier et a pris fin hier. L’évènement Eloquentia « est organisé par l’association Francomania, avec le soutien de l’Institut français de Constantine et l’École normale supérieure de Constantine, le concours Eloquentia permet aux étudiants, qui le souhaitent, de s’initier gratuitement à la joute oratoire», a-t-on souligné. «La compétition prend la forme de duels d’éloquence, à l’issue desquels est désigné «Le meilleur orateur de Constantine ». L’usage de toutes les formes d’expression est possible. Les candidats peuvent ainsi faire preuve d’éloquer en poésie, discours, plaidoirie, slam…»?, a-t-il été précisé. Eloquentia a été créé en 2012 à l’université de Saint-Denis (France). Il s’agit d’un programme purement éducatif imaginé par l’association «La Coopérative Indigo». Un programme réfléchi d’ailleurs, qui «encourage la prise de parole en public et la culture du débat comme outil indispensable pour se construire, s’enrichir, s’affirmer. Eloquentia promeut le vivre ensemble dans le respect de la pluralité des opinions». On le définit comme étant «un concours d’éloquence au cours duquel les participants se prêtent à des joutes oratoires en duels et s’affrontent en défendant deux thèses opposées. Le concours se déroule en quatre à six tours, ouvert principalement à des étudiants, mais aussi à des candidats de différents milieux socioculturels», a-t-on noté.