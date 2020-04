Sa maison est sise au centre du village Agouni Hammiche dans la commune de Makouda, une vingtaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est une belle bâtisse en pierre, encore debout, mais qui appelle à être soutenue à cause de l'effet du temps qui passe. C'est une maison chargée d'histoire. Elle a vu naître et vivre le grand poète Mohand Oumoussa Aouaguenoun. Son inscription au patrimoine national à protéger est nécessaire pour éviter l'effet des années qui commence à toucher son ossature. Pour l'instant, avec peu de moyens, la maison qui se trouve au centre du village est jalousement gardée et sauvegardée par les villageois. Dépourvus de moyens financiers et techniques, ces derniers ne pourront pas maintenir les murs debout éternellement.

Les spécialistes interpellés

C'est un travail qui revient aux spécialistes et surtout aux services concernés au niveau de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a été épargnée par les bombardements de l'armée française, mais pas de l'usure du temps qui passe, avertissent les jeunes du village. Avant sa mort, Mohand Oumoussa Aouaguenoun a décidé de léguer la maison à l'épouse de l'un de ses fils. Connue sous le nom Taâtouchit, celle-ci a jalousement gardé la demeure jusqu'à sa mort dans les années 90. La femme était renommée pour ses talents de guérisseuse d'enfants. Après le décès de cette dernière, la maison est restée vacante. Les villageois affirment que le vide dans une maison provoque des fissures. D'où l'urgence que les services de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou s'intéressent de près à cette maison et surtout à ce grand poète que les Français n'ont pas pu amadouer pour leur étaler ses vers. Pour rappel, Mohand Oumoussa Aouaguenoun a vécu entre le XIXe et le XXe siècle. Enfant et orphelin, il apprit à faire le métier de berger. Alors qu'il était en train de paître sur les hauteurs de son village, à Azrou Ouguettouf précisément, il fut découvert en train de jouer à la flute par un tambourin. Epaté par son art, ce dernier, appelé Hand Ouali des Ait Ouaguenoun Ntala Gahia, demanda à sa mère de l'autoriser à l'accompagner dans ses voyages à travers les villages. Il lui apprit l'art du tambourin, mais Mohand Oumoussa sera aussi un grand poète. Nommé conseiller des

Aït Kaci, il sera sollicité par les Français pour traduire ses poèmes. Ce que le barde refusera catégoriquement. Il acquit une renommée nationale et internationale puis il voyagea entre

Tizi Ouzou et Alger, Tunis et Paris. Mais son amour pour son pays fit que Mohand revint dans son village pour passer ses dernières années. Depuis sa mort aux environs de 1905, son nom sera laissé aux oubliettes.

Aucun effort consenti

Même après l'indépendance, les autorités en charge de la culture ne feront aucun effort pour ressusciter ce grand nom de la littérature algérienne. Certains chanteurs kabyles reprendront quelques-uns de ses vers mais ils n'y feront aucunement référence. La direction de la culture, de son côté, a organisé des hommages à une multitude de poètes, mais jamais un clin d'oeil à ce barde dont le verbe risque de balayer beaucoup d'indus poètes.