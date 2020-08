Nacéra Belaza, la danseuse contemporaine algéro-française que les Algérois connaissent bien pour avoir mené de nombreuses résidences en Algérie, mais aussi pour avoir assisté à ses nombreuses pièces chorégraphiques telles «Le Feu», «Temps dansé», «Le cri», ou encore «La traversée», renoue avec les planches en proposant une nouvelle création intitulée «L'Onde». L'avant- première de cette dernière, sera donnée le 8 septembre 2020, dans le cadre de «L'Indispensable!». Un festival de l'atelier de Paris / Cdcn, et en partenariat avec l'IMA (Institut du Monde arabe) dans le cadre du Printemps de la danse arabe. Elle se lancera par la suite dans une tournée qui la mènera à Marseille, à Lausanne, Metz, puis de se produire du 17 au 20 décembre 2020 au Festival d'automne à Paris en coréalisation avec la MC93 de Bobigny. Pour ce faire, elle sera en résidences de création du 21 septembre au 4 octobre 2020 à Luma Fondation, à Arles et du 19 au 24 octobre 2020 à Points-communs, nouvelle scène nationale de Cergy/Val d'Oise. À noter que la création est signée par la production Compagnie Nacéra Belaza, avec le soutien de Sacd dans le cadre du programme duo; Institut français- Ville de Paris. La compagnie a bénéficié de l'accueil en résidence de la Fondation Luma-Arles et du soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif d'aide à la création. Dans une interview accordée pour le programme du Festival d'automne à Paris, Nacéra Belaza confie à propos de ses pièces chorégraphiques: «Dans toutes mes pièces, j'aspire à l'unité, à la relation au tout, à l'Autre, au lâcher-prise... Dans la création précédente, Le Cercle, un des défis était de trouver l'unité entre cinq danseurs aux parcours et cultures très différents. Dans L'Onde je fais à nouveau partie de cette unité, n'ayant que très peu partagé le plateau avec d'autres danseurs tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait des degrés de liberté entre nous qui ne s'accordaient pas. La liberté à laquelle on aspire sur le plateau doit être bien réelle, ce n'est pas du spectacle, pour cela il faut tout réinterroger afin de parvenir à créer les mêmes espaces de résonance en chacun de nous. C'est le travail d'une vie concentrée en quelques mois de création.».

S'accorder les unes aux autres

Et d'expliquer encore à propos de la pièce «L'Onde» qui nécessite cinq danseurs: «C'est un travail colossal sur chacune de nous. Car il faut tout d'abord accorder chaque personne à elle-même, puis s'accorder les unes aux autres. La moindre dissonance génère beaucoup de confusion au sein du groupe et chez le spectateur. Si les interprètes ne déploient pas les mêmes dimensions, n'accèdent pas aux mêmes profondeurs, n'aspirent pas tous à être libres, alors l'ensemble est déséquilibré. L'impact d'une gestuelle telle que celle que je développe ne réside pas dans ce qui est accompli par le corps sur scène, mais dans ce que cette gestuelle va permettre de déployer, en soi et jusqu'à l'Autre, de vertige et d'inconnu». À propos de «la réplétion», une des caractéristiques de la danse de Nacéra Belaza, cette dernière souligne: «La répétition au moment du Cri, je me suis rendue compte très vite qu'il ne s'agissait pas de répéter une chose au même endroit. Il y a un important déplacement en soi. Cela rejoint le geste de l'artisan qui se précise, sculpte à mesure qu'il se répète. Cela dépend de l'intention ultime que vous insufflez au geste. Pour ma part je ne recherche ni la maîtrise ni la transe, mais l'élévation de la conscience en même temps que le lâcher-prise. Le mouvement répétitif n'est que le support d'un puissant désir de liberté. Paradoxalement, on doit renoncer au corps; il ne représente qu'une infime partie de ce qui vibre et se soulève dans l'être.»Evoquant la manière dont sa pièce L'Onde va se dérouler, Nacéra Belaza fait remarquer: «Effectivement, on ne danse pas. Dans le sens où on ne produit pas de mouvement volontairement. Ce que l'on perçoit dans le corps n'est que l'émanation de ce qui vit et vibre au- dedans, le corps physique est la part qui matérialise cet invisible qui poursuit sa course et se projette dans l'espace infini. N'étant pas occupées à faire, à produire du mouvement, nous laissons la place à tout ce qui nous échappe.

Se défaire de soi et tendre vers l'Autre

Le mouvement dansé m'apparaît souvent comme une résistance embellie à tout ce qui voudrait nous échapper. Je constate que, très souvent, le sens qu'on sollicite le plus chez le spectateur, c'est la vue. Vouloir voir, bien voir, c'est avant tout avoir une prise sur le réel. Ainsi l'état de l'interprète est déterminant. En lâchant prise, il doit induire l'ouverture, la réceptivité chez le spectateur pour l'amener à se livrer entièrement. Et à ce moment-là seulement tout circule et s'unifie. Je sais combien le mot a été extrêmement galvaudé, mais une véritable communion peut alors avoir lieu.». Et d'expliquer: «Il y a d'abord l'espace intérieur qui est infini, auquel on ne doit pas craindre de se relier. Et puis l'espace extérieur, infini lui aussi. Je désigne cet espace comme le

second corps. Entre les deux il y a le corps physique, une enveloppe sensible, réceptacle de tout ce qui se produit au-dedans et au-dehors. C'est ainsi que je perçois le corps, une surface sensible qui est sans cesse traversée. Ce n'est pas un point d'arrivée, et encore moins l'image complète de l'être». Et de conclure par: «Dépouiller ce qui est en mouvement de tout ce qu'on y projette habituellement c'est une façon de tendre vers l'essentiel, de se défaire de soi (idées, résistances, projections...), comme une sculpture inversée jusqu'à soi. On vit dans une société où le corps est, paradoxalement, à la fois vénéré - on lui voue un véritable culte - mais est aussi relégué au rang d'objet, de bien. Je me dis que dans un tel contexte la danse se doit d'offrir d'autres pistes; elle est peut-être finalement l'art le plus métaphysique. Il ouvre l'esprit et notre corps à plus grand, et nous enjoint de réconcilier notre propre matière avec l'invisible». Une pièce qui allie sans aucun doute comme d'habitude le corps au spirituel et que l'on espère vivement voir un jour à Alger, mais aussi dans le reste des villes du pays.

Un riche parcours

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Nacéra Belaza, sachez que notre tumultueuse danseuse et chorégraphe est née en Algérie, mais vit en France depuis l'âge de 5 ans. Après des études de lettres modernes à l'université de Reims, elle crée sa propre compagnie en 1989. Nommée Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, c'est en autodidacte qu'elle entre en danse. Son parcours, tend à valoriser le lien direct entre le danseur et le spectateur, ouvert à l'infini de la scène. Les éléments des pièces - la lumière, l'espace, le temps, le corps - se répondent sur le plateau en développant une scénographie qui leur est propre. Répétition du geste, lenteur infinie, étirement du temps: les pièces de Nacéra Belaza explorent toutes le mouvement comme on explorerait un souffle serein, profond et continu qui se frotterait au «vacarme assourdissant de nos existences» ainsi que le confiait Nacéra Belaza. La Compagnie Nacéra Belaza présente ses pièces à l'international avec une présence régulière en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. En France, elle est invitée par des structures et des festivals tels que le festival Montpellier Danse (2003, 2006, 2012, 2014, 2016), les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (2008, 2010), le festival d'Avignon (2009, 2012), la Biennale de la danse de Lyon (2010, 2014) ou encore le festival de Marseille (2017, 2018). Le parcours de Nacéra Belaza s'est continuellement inscrit dans un va-et-vient entre l'Algérie et la France. En parallèle de ses activités avec sa compagnie basée en France, elle a fondé une coopérative artistique en Algérie. Elle a été en charge de la programmation du festival de danse contemporaine le «Temps dansé» et propose des activités de formation et de sensibilisation des publics à l'art contemporain et au geste dansé.