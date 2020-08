L'Association l'Art Rue (Tunisie) avec Manifesta Biennial (Marseille) et L'Atelier de l'Observatoire (Casablanca) ouvrent une école d'automne sur la médiation culturelle appelée «Al Moutawassit». Sur la page facebook de l'événement peut -on lire: «Si vous êtes jeune professionnel dans les domaines de l'art contemporain, de l'enseignement formel, de la recherche et de l'action sociale résidant et travaillant en Algérie, en France, Maroc ou Tunisie, postulez avant le 14 août 2020.». Cela s'adresse ajoute-t-on «pour les jeunes professionnels d'Algérie, de France, du Maroc et de Tunisie qui souhaitent reconnaître la médiation comme une pratique artistique, éducative, curatoriale et institutionnelle et comme un instrument de décentralisation de la production de connaissances.» Qu'est-ce qu' Al Moutawassit? «La médiation culturelle comme point de rencontre, est un projet né de la volonté commune de considérer le potentiel de la pédagogie critique dans la transformation des pratiques artistiques, de la médiation culturelle, de la curation et de l'enseignement sur les deux rives de la Méditerranée», peut -on lire sur la page. Et de souligner: «Al Moutawassit est la médiation culturelle comme point de rencontre visant à initier un processus d'enrichissement mutuel par l'échange de savoir-faire théoriques et pratiques.».

«Issu des conversations entre l'équipe éducation de la 13e édition de la biennale nomade européenne Manifesta à Marseille, l'équipe de l'Atelier de l'Observatoire à Casablanca, et l'équipe de l'Art Rue à Tunis, le format d'Al Moutawassit: la médiation culturelle comme point de rencontre sera celui d'une université d'automne pour les jeunes professionnel(le)s dans les domaines de l'art contemporain, de l'éducation formelle, de la recherche et de l'action sociale résidant et travaillant en Algérie, en France, au Maroc et en Tunisie.

Démarches des équipes

Les participants seront invités à examiner divers aspects de la pratique et de la théorie de la médiation tels que la décentralisation du savoir/la pensée décoloniale; la médiation située (participation/collaboration); questionner les méthodologies; l'analyse institutionnelle et les relations de pouvoir (économie de la médiation, conditions de travail).» À propos des objectifs de cette manifestation, il s'agit selon les organisateurs «de reconnaître la médiation comme un élément central des pratiques artistiques, éducatives, curatoriales et institutionnelles et comme un instrument de décentralisation de la production de savoirs.» À la suite de la crise sanitaire du Covid-19 qui a touché tous les partenaires du projet et a altéré la possibilité de tenir une université avec des résidences d'échange, il a été décidé d'adapter le format en trois étapes: recherche de terrain par des groupes locaux séparés de cinq personnes (octobre 2020), un programme intensif en ligne basé sur des ateliers de groupe, des discussions et des réunions avec des artistes, des chercheurs, des conservateurs, des éducateurs, des acteurs sociaux et des organisations (novembre 2020), un travail collectif sur la publication (novembre 2020). L'école d'automne se terminera par une présentation publique finale dans le cadre du Tiers Programme de Manifesta 13 à Marseille, ainsi qu'une publication cumulative sur les pratiques de médiation sur les deux rives de la Méditerranée présentée au Maroc en 2021.Le programme s'adresse aux jeunes professionnel·le·s (moins de 40 ans) et aux jeunes diplômé(e)s dans les domaines de l'art contemporain, de l'éducation formelle, de la recherche et de l'action sociale. Ces derniers doivent avoir une expérience professionnelle significative dans des organisations culturelles, sociales ou éducatives ou activité créative indépendante entrecoupée de médiation discursive, de pédagogie critique, d'éducation artistique, d'études (post)coloniales, ainsi qu'une expérience dans la conception et la mise en oeuvre de projets dans le cadre de sa pratique.

Conditions de sélection

Les candidat(e)s doivent résider et exercer leur profession en Algérie, en France, au Maroc ou en Tunisie. Aussi, ils doivent être disponibles pour participer aux recherches sur le terrain, à l'intensif en ligne, aux travaux collectifs de deux semaines sur la publication (pas à temps plein) et à la présentation à Marseille. Enfin, ils doivent parler couramment au moins deux des trois langues du programme: l'anglais, l'arabe et le français. Les candidats résidant en Algérie ou en Tunisie doivent postuler via l'association l'Art Rue en envoyant les documentas demandés à l'adresse suivante: [email protected] en langue arabe, française ou anglaise. La date limite de la candidature est fixée au 14 août 2019. Un entretien se tiendra à partir du 7 septembre. L'annonce de la sélection se fera le 14 septembre. Après plusieurs réunions à temps plein, en ligne et sur le terrain, la restitution collective se fera à Marseille du 24 au 27 novembre, 2020. La recherche de terrain durera 3 à 5 jours selon le contexte local.