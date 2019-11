Une exposition personnelle de l’artiste peintre Marco Angelini, intitulée « La mémoire des formes » s’est tenue jeudi dernier au Musée du palais des Raïs à Alger qu’abrite la majestueuse demeure de l’époque turque, dénommée « Bastion 23 ».

Cette exposition, réalisée en collaboration avec l’Institut culturel italien, est initiée dans le cadre de la « XVème Journée de l’art contemporain ». Promue par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien, elle comprend 20 toiles à travers lesquelles l’artiste Angelini, présent sur place, compte transmettre le « lien indissociable qui existe entre le symbolisme chromatique d’un côté et le sens figuré des objets avec le passé (ses mémoires de l’autre ». Les œuvres font connaître les souvenirs de l’artiste en faisant revivre le présent à travers trois couleurs symboliques « vert, jaune, et or ».

Faisant de la surface d’art le lieu de rencontres des formes et des concepts, ses œuvres sont le fruit d’une recherche expressive dominée par des matériaux les plus disparates recyclés comme le fer, l’aluminium, papier, cellophane, clous, polystyrène, vis, bandes d’enregistrement et films photographiques.

L’événement a été inauguré par le chargé d’affaires de l’ambassade d’Italie à Alger, Vito Paganelli en présence, notamment de la Conservatrice de l’exposition, Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci ainsi que de nombreux invités de marque.

A cette occasion, il a été rappelé l’étroite coopération culturelle existant entre l’Italie et l’Algérie, comme notamment les différentes manifestations tant au niveau de l’ambassade qu’au Centre culturel italien, le tout couronné par la première participation de l’Algérie à la foire universelle de Milan.