Pendant 22 ans, elle est restée une femme courageuse, que même la maladie n'a pas réussi à éloigner de son objectif, celui de se battre pour la mémoire du Rebelle, son fils, qui lui a été ravi un certain fatidique 25 juin 1998 suite à un attentat criminel ayant mis fin à un parcours artistique des plus brillants et un combat noble pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. Aldjia Matoub que tout le monde appelle affectueusement Nna Aldjia est décédée jeudi dernier, en matinée, dans un hôpital parisien. Depuis plus de deux années, l'état de santé de Aldjia Matoub s'était beaucoup dégradé et elle a cessé de faire ses apparitions régulières au village Taourirt Moussa où les fans du Rebelle qui s'y rendaient, demandaient toujours après elle et échangeaient longuement avec elle.

Une poétesse de talent

Aldjia Matoub a été déjà, du vivant de Matoub, souvent à ses côtés. Elle l'accompagnait dans ses spectacles et dans plusieurs sorties publiques qu'il effectuait. Ce n'est pas un hasard si on comparait Matoub au Champion international de boxe Loucif Hamani, concernant cet aspect et cette attitude adoptée envers la mère. La mère de Matoub Lounès était une poétesse et une interprète de talent. C'est elle, entre autres, qui a inculqué au Rebelle l'amour de la chanson et de la poésie. Matoub a même fait participer la regrettée dans son album «Assirem» de 1996 où Nna Aldjia interprète en solo tout un titre qu'elle a elle-même composé.

Des centaines de réactions ont été enregistrées après l'annonce du décès de Aldjia Matoub jeudi dernier. L'écrivain Amine Zaoui a écrit: «Nna Aldjia Matoub, mère du Rebelle Matoub Lounès est partie rejoindre son fils dans l'autre monde... Nna Aldjia est une dame faite de contes, de poésie, de courage et de fidélité».

Une ribambelle d'hommages

Pour sa part, Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, a réagi en rendant hommage à la défunte: «Nous avons appris avec une profonde affliction, le décès de Mme Veuve Nna Aldjia Matoub, mère du défunt chanteur, auteur et compositeur Lounès Matoub. Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des cadres et fonctionnaires de la wilaya, présente à la famille de la défunte, ses sincères condoléances et l'assure de sa profonde sympathie, tout en priant le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis».

De son côté, Djamel Benahmed, directeur de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a écrit: «C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Nna Aldjia, mère du chantre de la chanson kabyle Matoub Lounès. En ces moments de deuil, nous présentons à sa famille nos sincères condoléances tout en partageant leur peine». Il faut noter enfin, que de nombreux écrivains, artistes et militants de la cause amazighe ont rendu hommage à la mère du Rebelle après l'annonce de son décès à l'instar de Cherif Hamani, Rabah Ouferhat, Zedek Mouloud, Hacène Hirèche, Brahim Tazaghart...