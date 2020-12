La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a effectué lundi dernier une visite de travail dans deux sites de la casbah d'Alger à l'occasion de la commémoration du 28ème anniversaire du classement de cette cité millénaire au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. La ministre s'est rendue sur le site des fouilles archéologiques de la place des Martyrs, petit musée à ciel ouvert qui renferme des vestiges archéologiques retraçant plus de 2000 ans d'histoire de la capitale, où elle a reçu des explications sur cette opération entamée en 2013 par un groupement constitué du Centre national de recherche en archéologie et de l`Institut des recherches archéologiques préventives (Inrap, France), et qui a mis au jour des vestiges archéologiques visibles à l'entrée et à l'intérieur de la station de métro. Bendouda a instruit ses services pour ´´relancer´´ le projet de musée de site prévu initialement à la fin des fouilles en 2017 et qui devait être livré avec la station de métro de la place des Martyrs. Elle s'est également rendue au Centre des arts du Palais des raïs- Bastion 23 où la directrice de l'établissement et le directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc) lui ont présenté des exposés sur les efforts de sauvegarde et de conservation. Malika Bendouda a, pour sa part, évoqué de nouveaux projets à mettre en oeuvre prochainement pour la sauvegarde de la Casbah ainsi que l'exploitation commerciale de la citadelle d'Alger (haute Casbah), récemment ouverte partiellement aux visiteurs, en partenariat avec de petites entreprises. Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait présidé un Conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif à la sauvegarde de la Casbah d'Alger en rappelant les «engagements» pris pour la sauvegarde et la conservation de la vieille médina.