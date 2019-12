Sous l’égide du ministère de la Culture et dans le cadre de ses activités culturelles annuelles, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et le Haut Commissariat à l’amazighité ,un événement de trois jours consacré à la nouvelle scène de la chanson amazighe, dans lequel il sera donné l’occasion aux jeunes et nouveaux talents de la chanson amazighe de s’exprimer sur scène . Quinze chanteurs talentueux animeront la scène avec leurs chansons tout en rendant hommage aux grandes et anciennes figures de la chanson amazighe telles que Djamila,Cherif Kheddam, Taleb Rabah et Brahim Izri. L’événement aura lieu les 28, 29 et 30 décembre à la Maison de la culture Mouloud-MAMMERI à Tizi Ouzou.