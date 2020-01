2e partie

Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à 2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 partenaires organiseront la 4ème édition de cet événement international et proposeront plus de 34 activités dans plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du vivant.

Programme de la nuit des idees 2020

5- Place aux petits ! : la médiathèque hors les murs, Hôpital Lamine Debaghine (ex-Maillot), 18h00 – 19h00, Bab El Oued, Alger. «Etre vivant», c’est vivre, apprendre, rire, jouer et lire. Et c’est aussi le combat que mènent plusieurs enfants malades dans différents hôpitaux. Zahia et son équipe s’invitent à l’hôpital Lamine Debaghine (Ex-Maillot) pour une séance ludique pleine de partage et de convivialité ! Au programme : lecture du conte «Encore un frère!».



6- Place aux petits ! : la biodiversité qu’est-ce que c’est?, Institut français d’Alger, Médiathèque, 20h00 – 21h15, 7 Rue Hassani Issad, Alger. À quoi servent les fleurs dans les villes ? Pourquoi protéger les araignées ? Quel est le rôle des plages ? La nature va-t-elle disparaître ? La biodiversité, tout le monde en parle, sans toujours savoir ce que c’est. Zahia vous propose de découvrir les richesses de notre planète et quelques idées pour la protéger. Une animation destinée aux enfants de 8 à 12 ans (espace France contemporaine).

7- Place aux petits ! : les mystères des animaux, Institut français d’Alger, Médiathèque, 20h00 – 21h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger. Découvrez le fabuleux monde animal en s’amusant. Un atelier multimédia destiné aux enfants de 5 à 7 ans pour développer leurs connaissances du monde vivant (espace Image et son). Entrée libre.



8- Tournois de jeux vidéo, Institut français d’Alger, Médiathèque, 20h00 – 00h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger. Vous aimez jouer? Vous aimez vous divertir? Venez participer à nos tournois de jeux vidéo sportifs au niveau de l’espace «Image et son» Au programme : FIFA 20 et

PES 20 sur consoles et des jeux de course sur ordinateurs. Entrée libre.



9- Concert de musique, Institut français d’Alger, Médiathèque, 22h00 – 23h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger. Pour la 4e édition de la nuit des idées, un univers musical inédit est proposé à la médiathèque. Zaki Project revient avec une fusion des sons chaâbi, méditerranéen, maghrébin et afro- gnawi. Un voyage exceptionnel à travers les genres musicaux s’offre à vous ! Entrée libre.



10- Exposition : Médiath’ART, Institut français d’Alger, Médiathèque, 18h00 – 2h00, 7 Rue Hassani Issad, Alger. Depuis plus d’une année, La médiathèque de l’Institut français d’Alger a mis en place une parenthèse d’art plastique, une bulle d’expression libre au profit d’artistes professionnels ou amateurs souhaitant partager leurs créations avec les adhérents de la médiathèque. A l’occasion de la nuit des idées, la médiathèque accueille l’artiste peintre Abla Benbaibeche, médecin de profession et exerce la peinture en même temps. L’artiste a débuté par l’abstrait et le semi-figuratif pour peaufiner son style en art naïf, elle propose une exposition de tableaux de peinture intitulée : «Le monde vu par l’art naïf». Entrée libre. La suite demain...