Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à 2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 partenaires organiseront la 4ème édition de cet événement international.

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

l Librairie Le 88, rue Didouche-Mourad, Alger - Union des écrivains algériens.

19h00: Rencontre avec l’écrivain Hamid Abdelkader, auteur de « L’homme de cinquante ans ». Entrée libre.

l Artissimo, École artistique 28, rue Didouche-Mourad, Alger.

19h30-21h30: Conférence : «Météorites et émergence de la vie». À défaut d’organismes vivants, les météorites ont-elles apporté sur Terre les briques de la vie ? En partant des météorites, nous aborderons toutes ces questions qui engagent notre passé en même temps que notre avenir, avec Matthieu Gounelle, professeur au Muséum d’Histoire naturelle et chargé de conservation de la collection de météorites. Entrée libre.

Hauteurs d’Alger

l École El Malek Lot Bouchebouk n° 31, 16320, Dély Ibrahim, Alger.

18h00-23h00: Ateliers et sketchs sur l’être vivant, Atelier plantes pour les tout petits, sketch sur le vivant pour le collège et exposé sur l’environnement pour le lycée.