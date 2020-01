Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à 2h00 à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 partenaires organiseront la 4ème édition de cet événement international.

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

l Lycée international Alexandre Dumas Chemin Arezki Mouri, Ben Aknoun, Alger.

18h00 - 20h00: Mur d’expression. Les lycéens animeront un mur d’expression artistique sur lequel ils laisseront libre court à leur imagination sur les sujets variés de l’écologie, la biodiversité et plus généralement le vivant, animé par Rachida Azdaou, professeur d’arts plastiques.

El Bayazin, Maison d’édition Résidence petit Hydra BT/A Hydra 16000 Alger.

18h00-20h00: Conférence « Regards entrecroisés sur Alger, cité vivante ! ». Vue d’en bas, à coups de crayon… en couleurs ou toute en sonorités : regards entrecroisés sur Alger : cité vivante. Photographe, auteur/caricaturiste, animatrice, jettent leur intime regard sur une génération qui se réinvente, anime et perpétue l’espoir grand de rester : vivant ! Avec Hichem Baba Ahmed - Le Hic, caricaturiste; Ahmed Ait Issad, photographe; Amel Feddi, animatrice-productrice radio. Entrée libre.

Librairie le Point-Virgule 8, 7, rue des Abattoirs, Chéraga, Alger, Algérie.

18h00 - 2h00: Table-ronde et exposition de peintures. Soirée exceptionnelle avec table ronde, exposition et musique. Animée par : Amin Zaoui, Rabéa Djelti, Amina Mekahli, Mustapha Nedjai, Kamel Bouchama et Jaoudet Guassouma. Entrée libre.

Librairie L’arbre à Dires 48 Chemin Sidi Yahia, Hydra, Alger.

A partir de 20h00: Rencontre avec Hajar Bali autour de son nouveau roman «Écorces», Dans ce premier roman qui déjoue les codes de la saga familiale avec ampleur et modernité, Hajar Bali entrecroise les destins de ses personnages et les moments clés de l’histoire de l’Algérie du XXe siècle, explorant avec force et délicatesse la question de l’indicible. Ou comment rendre compte de l’humain, de sa complexité, de ses paradoxes, au-delà du langage et de ses axiomes, dans ce qui ne peut être nommé. Entrée libre.