Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a indiqué, lundi dernier à Alger, que son département a numérisé 100 manuscrits et raccordé 12 instituts de formation des imams, des structures et des centres culturels au réseau Internet haut débit, dans le cadre de la numérisation du secteur pour «préserver la mémoire et le patrimoine». À l'ouverture d'une journée d'études par visioconférence sous le thème «numérisation des documents» à laquelle ont pris part 24 directions de wilaya, le ministre a fait savoir que «12 instituts de formation des imams, des structures et des centres culturels ont été raccordés au réseau Internet haut débit et qu'un système électronique de communication, d'échange des informations et de formation des imams a été mis en place», soulignant que le secteur recourt principalement au Net pour organiser des concours à distance de récitation du Saint Coran et répondre aux préoccupations des citoyens concernant divers thèmes, à l'instar de la fetwa. Belmehdi a également indiqué que son département avait «procédé à la numérisation de 100 manuscrits», ajoutant que des sessions seront organisées sur le traitement du manuscrit et qu'une banque de données liée au manuscrit sera créée à l'avenir.

Le ministre a souligné la nécessité de numériser les bibliothèques des mosquées et de réaliser un inventaire général dans le cadre du règlement intérieur, dans le but de donner «plus de valeur au savoir, encourager la lecture et éradiquer l'analphabétisme», ajoutant que son département «a progressé considérablement en matière de numérisation et d'intranet, dans le cadre des orientations du président de la République et de l'action du gouvernement visant la numérisation pour préserver la mémoire et le patrimoine». Dans ce sillage, le ministre a fait état d'une opération d'inventaire et de numérisation des bibliothèques de mosquée ainsi que des manuscrits et livres, lancée au niveau de cinq wilayas et qui sera généralisée au reste du pays. La rencontre a vu la participation de cadres centraux du ministère, de représentants de la Bibliothèque nationale d'El Hamma, de documentalistes et d'archivistes. Pour ce faire, un grand nombre de techniciens en informatique, documentation, archives et autres cadres ont été formés pour la numérisation du secteur, a rappelé Belmehdi.

Tenue par visioconférence, la journée d'études portera sur plusieurs axes dont l'enrichissement du programme électronique des bibliothèques de mosquée relevant des établissements sous la tutelle des services externes et centres culturels, ainsi que les méthodes scientifiques et pratiques pour la préservation et l'exploitation des archives.

Cette rencontre a pour objectif le développement du domaine de préservation et de gestion des archives, bibliothèques de mosquée et manuscrits selon une méthode moderne. Elle vise aussi la valorisation des documents et archives du secteur, via les TIC, et la mise à niveau et la formation des documentalistes et archivistes.