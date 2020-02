La peinture algérienne moderne est le thème d’une rencontre qu’animera Ali El Hadj Tahar à l’espace Ifru.design (design d’espace & galerie d’art) sise à 139, boulevard Krim-Belkacem, Télemly, et ce, ce jeudi 13 février 2020 de 13h30 à 16h00.« Apparue au début du XXe siècle, la peinture algérienne de chevalet est d’emblée née moderne. Mammeri, Hemche et Benamira sont les principaux maîtres de la période qui connaît aussi l’apparition de la miniature et de l’enluminure algériennes contemporaines, avec Mohamed et Omar Racim, Bendebbagh, Temam… Après la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre de libération, apparaît une nouvelle génération d’artistes qui imposent par un langage expressionniste et l’utilisation des signes et des motifs du terroir. Issiakhem, Khadda et Mesli synthétisent ces trois tendances de la peinture algérienne et influenceront de nombreux artistes dans les années 1960, 70 et 1980 et continuent jusqu’à ce jour à marquer les arts algériens.

La génération des années 1960 s’inscrit le plus dans ce sillage : ainsi Bourdine, Hioun, Chegrane, Houara, Martinez, Hakkar, Oulhaci sont dans une peinture à caractère national avec des sujets liés à la vie citadine ou rurale, aux questions d’ordre socio-économique et humain.

Les années 1980 marquent l’apparition d’une génération cultivée dans le sens moderne du terme avec un penchant pour l’universalité. Plus curieux, les artistes des années 1980 tendent de rompre avec l’hégémonie d’Issiakhem, de Khadda et de Mesli. Chair, Kamel Nezzar, Larbi Arezki, Mokrani, Salah Malek, Fatiha Bisker sont moins influencés par la thématique nationale et s’inscrivent dans une vision plus universelle en exprimant leur moi individuel. La décennie noire marque l’apparition d’un nouvel expressionnisme, en plus de l’approfondissement des tendances classiques de la peinture algérienne dans les domaines figuratif ou semi-figuratif et l’abstraction. La peinture du signe semble marquer un grand recul. Les arts de la miniature et de l’enluminure acquièrent une plus grande importance de plus en plus grande depuis deux décennies. », dixit Ali Hadj Tahar.