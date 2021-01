«Béjaïa, la perle de la Méditerranée» est le titre d'un nouvel ouvrage publié aux éditions AlBayazin au prix de 1200 DA.

Un livre beaucoup plus pédagogique, qui mêle texte et photos pour vulgariser aux profanes cette belle ville méditerranéenne. «N'était-elle pas qualifiée à l'ère chrétienne de ‘' civitas splendissima ‘'? qui se traduit par ‘'ville splendide''

. Vega, Saldae, Vagayeth, Ennaceria, Bugia, Boudjelah et enfin Béjaïa était la porte d'un arrière-pays richement pourvu de blé, d'orge, d'écorce pour le tannage des cuirs, de minerais ou encore de cire de bougie à l'origine de son nom latin», peut -on lire dans le quatrième de couverture.

En effet, nous apprend-on « entre le XIe et le XVe siècle, Béjaïa est le centre névralgique de dynasties berbères bâtisseuses et raffinées. Une époque où elle acquiert sa réputation de pôle intellectuel et scientifique de premier plan. Les visiteurs occidentaux voyaient en elle la Suisse africaine».

À des siècles de distance, elle a ouvert ses bras à d'éminentes personnalités en provenance de tout le Bassin méditerranéen et d'Europe.

Une grande variété topographique ayant pour fond une myriade de montagnes majestueuses et de plages qui se suivent et ne se ressemblent pas, de sable fin, boisées de galets saupoudrés d'ilots.

Le tout agrémenté de fabuleuses pépites cachées ça et là. Autant d'atouts valaient bien un ouvrage qui met à l'honneur l'intimité de cette ville et qui restitue, autant que faire se peut, les richesses de l'une des plus belles régions d'Algérie. Dans cet ouvrage «Béjaïa, La perle de la Méditerranée» vous y trouverez tout ce que vous vous posez comme questions sur cette ville.

De son histoire jusqu'à la ville d'aujourd'hui avec ses particularités et richesses contemporaines. Tout est décortiqué. Vous faites connaissance avec les plus grands dirigeants historiques de cette ville, de son patrimoine, jusqu'à ses plus beaux musées ou les festivités culturelles qui s'y organisent là-bas à l'instar des rencontres cinématographiques de Béjaïa où le festival international du théâtre. Aussi, cet ouvrage lève le voile sur les plus grandes personnalités qui ont insufflé un supplément d'âme à cette ville millénaire, une ville d'art, de culture, mais aussi de traditions.

De l'ancienne jusqu'à la nouvelle ville, vous êtes amenés à découvrir les plus beaux endroits stratégiques de cette ville. Véritable guide touristique et même au-delà, ce livre est un précieux document à saisir.