L a pièce de théâtre «GPS», produite par le Théâtre national algérien (TNA), prend part à la compétition du 12e Festival du théâtre arabe de Amman (Jordanie), prévu du 10 au 16 janvier 2020, annonce l’Instance arabe du théâtre sur son site Internet. Le spectacle «GPS» sera en compétition aux côtés de huit autres pièces, dont «En’Nems»(Maroc), «Samae Baydae» (ciel blanc), (Tunisie), ou encore, «Bahr wa Rimel» (mer et sables) (Jordanie). La pièce, écrite et mise en scène par Mohamed Cherchal, est une comédie absurde à la thématique universelle, inscrite dans le registre du théâtre muet et qui traite du conditionnement de la société et de l’aliénation de l’individu. D’autres spectacles hors compétition sont également au programme de cette 12e édition, à l’instar de «Rahin» du Théâtre régional de Batna. Fondé en 2009 par l’Instance arabe du théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un des plus importants festivals dans les pays arabes, distingue depuis 2011, le meilleur spectacle du prix «El Kacimi». Manifestation culturelle itinérante dans plusieurs villes et capitales arabes, le Festival du théâtre arabe a déjà été accueilli en janvier 2017 à Oran et Mostaganem lors de sa 9e édition dédiée à la mémoire de Azzeddine Medjoubi.