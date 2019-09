Une nouvelle pièce théâtrale pour enfants intitulée «El Jaoula» (La tournée) est en montage à Oran, a-t-on appris samedi du président de l’association culturelle locale «El Amel». «Il s’agit d’une nouvelle production de l’association soutenue par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda)», a précisé Mohamed Mihoubi, également auteur et metteur en scène du spectacle. «L’histoire a pour cadre les coulisses de la préparation d’un numéro devant être animé par trois clowns de générations différentes, à savoir un nouveau, un ancien et leur aîné partant en retraite», a confié Mihoubi. La première représentation d’El Jaoula sera donnée début octobre prochain par de jeunes comédiens issus des dernières promotions de l’école de formation de l’association «El Amel», a-t-il indiqué. La nouvelle création intervient dans le sillage de productions qui ont connu un franc succès auprès des enfants, à l’instar de «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse).