Les habitants de la cité Amirouche, sise à la commune d'Hussein Dey, peuvent s'enorgueillir de posséder dans leur quartier, la plus grande librairie du pays. En effet, inaugurée depuis samedi dernier, celle-ci n'a cesse d'être achalandée par le public. D'ailleurs, le jour de son ouverture il a fallu même réduire le nombre d'entrées en raison de la pandémie de coronavirus. Joliment décorée avec des ballons et juste à l'entrée au milieu, un dépôt de gel hydro-alcoolique, le public peut se diriger où il veut car le choix est multiple. Lemsioui Redouane est le porte parole et membre de l'équipe dirigeante de cette librairie, appelée Nadji Méga Bookstore. Il nous informe qu'il s'agit de la septième libraire dans l'ordre de sa création. Il en existe trois à Oran, une à Béchar, une à Tlemcen, une à Sétif et même à Alger (Ibn Khaldoun, NDLR).

Nadji Mega Bookstore fait partie du groupe «Dar El Izza wal El Karama Lil Kitab», leader dans l'édition, la distribution et l'importation du livre. «Nous représentons pas mal de maisons libanaises, égyptiennes, jordaniennes, syriennes et notamment le deuxième groupe en France, Interforme Iditis qui englobe le Robert, le Seuil, Robert Laffont, Hugo etc. Enormément de grandes maisons d'édition françaises. L'expérience qu'on a acquise dans le domaine dans les différentes librairies auparavant, nous a conduits à créer cet espace qui est la plus grande librairie en Algérie. En ne cherchait pas à voir la plus grande, mais un bon espace pour que les gens puissent être à l'aise en choisissant leurs titres, en étant dans de meilleures conditions. Cela a nécessité pas mal de travaux à l'intérieur de cet espace dont la surface est de 1,300 m2, partagée sur trois niveaux». nous a indiqué notre interlocuteur.

Un riche programme culturel de prévu

La semaine prochaine nous prévoyons l'arrivage d'un nombre assez important de titres en provenance de l'Egypte, il s'agit des derniers titres et les plus grands romans «new yaw». Les publications à succès qui passent du digital au format papier. Deux maisons d'édition égyptiennes se sont lancées dans cette tendance, il s'agit de Kayan et Assir El koutub. Concernant le livre francophone, il va y avoir un arrivage de 1200 titres, les dernières éditions 2020. La fourchette des prix de tous ces livres varie bien sûr. «Ca commence à partir de 50 DA et au-delà. On essaye d'avoir dans le même titre une édition populaire et une édition de luxe.

Notre devise est non au piratage du livre. Malheureusement, pas mal de librairies vendent des livres piratés. Même si nos livres coûtent un peu plus cher, ce sont des orignaux. Ceci pour conserver et protéger les droits des auteurs», révèle Lemsioui qui note le grand engouement du public qui s'est déplacé en masse le premier et deuxième jour. «Les gens faisaient la queue pour rentrer. Parfois on était obligé de limiter l'accès à la librairie, à certaines heures. Espérons que ça va continuer. C'est une preuve que l'Algérois et l'Algérien aiment le livre et cherchent les bons titres. Nous avons plus de 45 000 titres que nous allons enrichir petit à petit». Notons que Nadji Mega Bookstore appartient à une société privée créée en 2006. «Depuis, le groupe travaille dans l'édition, l'importation de livres et la distribution. Nous envisageons d'ouvrir d'autres antennes en collaboration avec d'autres partenaires et amoureux du livre et ce, à l'intérieur du pays. Nous pensons notamment à Ouargla, Adrar, Tamanrasset, Batna et Annaba. Nous cherchons des gens avec lesquels nous pourrions rentrer en partenariat». Aussi enthousiaste qu'est notre interlocuteur par la haute fréquentation du livre qui, certainement, viendra cette année combler le manque du Sila qui ne se tiendra pas cette année, néanmoins notre interlocuteur regrettera l'absence des autorités, en l'occurrence du département «Livre» appartenant au ministère de la Culture et ce, le jour de l'inauguration de la librairie. «Qu'ils se déplacent au moins pour nous encourager, qu'ils nous aident au moins en achetant nos produits, on voudrait qu'Alger devienne la capitale de la Méditerranée au moins dans le domaine du livre.»