L’Expression : Cela fait maintenant des années que vous écrivez, l’inspiration ne vous quitte pas, comment est-ce que vous faites pour ne pas perdre cette flamme poétique ?

Brahim Saci : C’est vrai, cela fait, déjà, quelques années depuis que j’écris de la poésie.

Pourtant je m’étais un peu éloigné de la poésie de langue française durant une bonne période : je faisais alors mes albums de chansons kabyles dont j’écrivais intégralement les textes. Puis, presque inconsciemment, je suis revenu à la poésie de langue française que j’avais essayée quand j’étais adolescent. Je me suis bien senti avec ces retrouvailles et cela continue, pour mon plus grand plaisir. Oui, l’inspiration est toujours là, elle m’accompagne chaque jour ; je ne fais, pour l’instant, aucun effort pour qu’elle soit là. La vie nous mène parfois vers des sentiers insoupçonnés, elle nous transfigure avec ses mystères. La poésie est, peut-être, une tentative de percer ces mystères. On n’y arrive pas toujours, mais on essaie. Comme disait Jacques Brel : mon idéal c’est d’essayer. Cette flamme poétique est un cadeau de l’existence, elle me fait partager cette harmonie qu’il y a dans tout le cosmos. Mais écrire vient après de longues années de lecture des poètes du monde entier. On ne peut pas vraiment écrire si auparavant on n’a pas lu énormément. Lire est une quête interminable, une quête qui nous grandit, toujours. Les grands poètes de la langue française Baudelaire, Rimbaud, Hugo ou encore René Char ont guidé mes pas dans le territoire magique de la poésie.

Ce titre J’ai trouvé l’amour à Paris est réussi et bien joli, comment est-ce que vous l’avez trouvé ?

Oui, ce titre plaît beaucoup ; les lecteurs me posent souvent la question. En fait, c’est l’un des personnages de ce recueil qui dit, à un moment de sa vie : j’ai trouvé l’amour à Paris. Cette ville est réputée pour être la ville de l’amour, cela tombe bien. Paris a abrité bien de romances depuis de longues années. Paris fait rêver des millions de personnes à travers les quatre coins du monde. J’ai la chance de vivre dans cette belle et magnifique ville depuis l’âge de 10 ans. Cette ville m’a formé, elle m’a appris à respecter les autres, à les aimer. C’est dans cette ville que j’ai fait des portraits de touristes, j’ai chanté, j’ai rencontré des personnalités, j’ai rêvé. Et c’est là que je continue mes écritures. La poésie est un trésor que je trimbale ici et là. La poésie me permet de supporter les difficultés de la vie, elle me permet de comprendre que nous sommes tous des passagers dans cette vie que personne ne maîtrise. La poésie me permet également de raconter mes déceptions, mes angoisses et mes espérances. Les mots sont comme des amis sûrs ; ils ne me laissent jamais tomber.

Il y a dans ce quatrième livre, beaucoup de spiritualité, est-ce que c’est cela qui vous aide à continuer votre chemin ?

Oui, comme dans les précédents livres, peut-être un peu plus dans celui-là, la spiritualité est présente. Elle est le fil conducteur de ce livre car sans spiritualité, la vie est bien fade. Dans cette époque de matérialisme exacerbé, oublier la spiritualité peut s’avérer une erreur. La spiritualité dans la poésie est un beau mariage ; la poésie est ce lieu indiqué pour toutes les vraies questions. La poésie est un beau carrefour qui permet à l’homme d’apprécier sa vie et de ne jamais perdre espoir. Mais il y a également d’autres thématiques dans ce nouveau livre : l’amour perdu, le temps qui s’en va, mes escapades en Normandie, en Kabylie, le combat pour la démocratie en Algérie.

Justement, vous, qui depuis des années, parlez de la démocratisation de l’Algérie, est-ce que cette fois, le pays va se porter mieux avec la révolution en cours ?

Je l’espère très fort. Oui, le peuple algérien est en train d’accomplir une belle révolution pacifique. Ce réveil sera bénéfique pour tout le monde. J’espère que les autorités vont accompagner cette contestation pacifique, comme il se doit. L’Algérie est un immense pays qui mérite la liberté, la démocratie, la justice sociale. Il est temps aussi de donner sa place à chaque citoyen. Il est temps de faire émerger de nouveaux visages, des femmes et des jeunes qui vont construire le pays dans un pluralisme fleuri et salvateur. Il est temps d’oublier les querelles inutiles pour se rassembler autour de ces belles idées du progrès social. Il est temps de mettre fin à toutes les injustices. La démocratie va donner de la force au pays ; le peuple algérien va faire des miracles dans un système plus ouvert, plus juste, respectant les droits humains. Chaque citoyen va se sentir heureux de vivre dans un pays réconcilié avec lui-même.