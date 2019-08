Ali BENBRAHAM

Il s’agit ici d’une riche information recueillie spontanément auprès de l’auteur, vétéran des écrivains algériens, au cours d’une rencontre occasionnelle. Je l’ai surpris en train d’examiner la couverture de son nouvel ouvrage ; elle a été conçue judicieusement par son jeune petit-fils Wassim Kasasni âgé de 17 ans…

D’abord, il faut dire que La Poétique de l’œil (1) de Kaddour M’Hamsadji est un essai sur un aspect de la «dégénérescence de la macula» ou DMLA, une pathologie de l’œil dont souffrent, disent les scientifiques, des millions de personnes à travers le monde et dont le traitement spécifique ne cesse de s’améliorer.

Ensuite, cette publication de Kaddour M’Hamsadji, permet d’évoquer, en cette année 2019, ses trois anniversaires : 60 ans d’écriture, plus de 25 ouvrages (de La Dévoilée, 1959 à La Poétique de l’œil, 2019) et des centaines de contributions dans divers domaines de l’éducation et de la culture, il a 86 ans le 8 août 2019, et 62 ans de mariage en décembre 2019.

Quant au présent ouvrage intitulé La Poétique de l’œil, l’auteur aborde avec soin un aspect informatif sur la DMLA avec des contributions courtes, claires et efficaces d’éminents ophtalmologistes algériens, puis il aborde franchement une expérience vécue de la DMLA.

L’intérêt de l’ouvrage s’enrichit ensuite d’un corpus cultuel et patrimonial : c’est tout particulièrement une opportunité littéraire pour rappeler combien le mot « œil » est parfaitement ancré dans le langage de nos populations ou appliqué dans les sociétés humaines du monde entier.

Ce sont alors des proverbes, des maximes, des aphorismes, expressions ou locutions religieuses, etc.

Par parenthèse, l’auteur, en quelques pages, rend hommage au regretté savant algérien Mohammed Ben Cheneb ayant publié Proverbes arabes de l’Algérie et du Maghreb (Trois tomes 1905-1906-1907).

Aussi, Kaddour M’Hamsadji nous invite-t-il à lire son ouvrage par son avant-propos dont voici un extrait :

« Ce titre La Poétique de l’œil — qui pourrait paraître à des spécialistes comme celui d’un traité courant de poésie, de versification, de langage poétique, de philosophie, de morale ou… d’ophtalmologie, une branche de la médecine — est dirait-on plutôt, une réflexion simple d’un écrivain sincèrement persuadé de sa sensibilité et surtout des limites de son savoir, singulièrement en sciences médicales.

En soin depuis plusieurs années pour une pathologie sévère relevant d’un traitement suivi en ophtalmologie, cet auteur s’essaie, sans surcharge culturelle spécifique, à faire surgir en lui-même, par lui-même, telle philosophie de la poésie. Elle est celle que développe son imaginaire ; une philosophie de principes naturels : des produits d’une franche observation, élaborés en une formule consacrée par une réflexion totale, sans doute naïve, à première vue, dans la forme, mais dans le fond, elle est ambitieuse et toute pleine d’un rêve efficient initiateur d’images. L’œil impose sa considération à l’être vivant, par le besoin de celui-ci de voir.

L’œil, cet « observateur », essaie donc d’élever l’âme qui s’exerce à croire à l’idéal et à tendre vers lui. Alors, une question pertinente et pour autant inattendue, ne viendrait-elle pas à celui qui pense ? Alors, l’œil humain aurait-il une âme ? Nul doute, là où commence l’acte de voir, là éclot l’image pensée, là se développe la poétique de l’œil, aussi.

Oui, il faut le croire : l’œil vit, l’œil voit, l’œil observe, l’œil pense, l’œil juge, l’œil s’exprime, l’œil agit, l’œil commande, l’œil accepte, l’œil refuse, l’œil est méchant, l’œil est paisible, l’œil est nostalgique, l’œil a de la mémoire, l’œil est romantique, l’œil aime,… l’œil meurt. Ainsi va qui mieux ne peut… Toutefois, cette réflexion reste dans le beau domaine de la poétique générale caractérisée par un prodigieux ensemble de principes culturels, philosophiques, historiques, traditionnels, religieux… qui donnent un sens exceptionnellement privilégié à un organe des sens chez l’être vivant, et tout particulièrement à celui de l’être humain. En effet, ici, rien de semblable à une étude ayant pour objet l’œil et ses annexes qui relèvent des sciences médicales spécialisées. On sait que l’ophtalmologie porte spécialement sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie de l’œil. Tous ces aspects de l’étude scientifique, pour importants, complexes et intéressants qu’ils soient, ne retiennent pas, comme dans l’absolu, tout à fait notre attention dans le présent essai littéraire court — d’un certain point de vue — et, néanmoins, très défini dans son champ de vision. En revanche, les particularités spécifiques qui y sont signalées, constituent des éléments d’appui référentiels, tout au long de leur développement. Aussi, respectueux d’une science dont nous n’avons aucune qualification, avons-nous fait appel à des spécialistes de l’œil. Ils ont bien voulu apporter leurs contributions riches en observations claires et simples, à la portée de ceux qui, comme nous, gardent seulement quelques souvenirs bien vagues des leçons de sciences naturelles dispensées de l’école primaire au lycée.

Dans cet opuscule, qui se veut d’orientation littéraire, nous évoquerons quelques particularités puisées dans la vie de l’être pensant que permet la fonction multiple de l’œil humain. Et d’abord, enrichissons-nous des quelques notions subtilement présentées, tel un clin d’œil, en la circonstance, dans les contributions de nos ophtalmologistes. Ensuite, abordons ce que notre observation de l’organe humain de la vue, lorsqu’il agit, nous laisse interpréter, du sens de son action, les images éclatantes qui font La Poétique de l’œil.» La parution de La Poétique de l’œil de Kaddour M’Hamsadji est prévue pour le prochain Salon du Livre d’Alger 2019.

(*) La Poétique de l’Œil Essai de Kaddour M’Hamsadji