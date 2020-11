Il s'agit d'un témoignage émouvant et sincère. En s'adressant au regretté, dans cet hommage posthume, A.A. Dadi avertit d'emblée qu'il s'agit d'un hommage en signe de reconnaissance, de gratitude,

«envers ton amabilité, et pour l'amitié qui nous unissait. Repose en paie mon frère». A. A. Dadi rappelle qu'il a connu le regretté Smaïn Hini à un moment difficile, et complexe, en rapport avec les fluctuations du mouvement social émergent, de la phase du développement du pays, à tous les niveaux de la classe populaire: agraire, économique, culturelle, entre autres. Pour A. A. Dadi, il fallait avoir des coudes solides pour s'insérer, d'abord, dans un milieu professionnel adéquat, toutes branches confondues, et qui, aussi, relèverait de la compétence de l'intéressé. «C'était donc notre cas, pour pouvoir s'infiltrer dans les bonnes conditions, exigibles dans ce cas de figure. Il était là par le hasard du moment, et de notre métier d'artiste particulièrement. Un temps ou l'amitié ne s'achetait pas, elle s'offrait spontanément, naturellement». Les souvenirs communs de A. A. Dadi avec Smaïn Hini remontent alors: «Est-ce-que tu es musicien comme moi», me «provoqua» Hini! il lui répondis «oui, comme toi» et

«la marche des deux troubadours, se mit à brimbaler dans tous les sens, dans l'évocation du bien-fondé de la culture dans son expression large. A. A. Dadi souligne en outre que le regretté Smain Hini, était par son charisme, son esprit éveillé, et sa bonhomie, un personnage atypique, d'envergure artistique exceptionnelle, tant dans son environnement immédiat, personnel, qu'à titre d'homme de culture, au sein de sa corporation artistique. «Il fut un ami, dis-je, un frère, par l'état de son caractère relationnel indubitable, acquis aux autres, surtout, et par les mêmes préoccupations, pour l'art.

Une école qui enfanta des noms

Nos sentiments fraternels relèvent d'un long cheminement professionnel, audacieux, imprégné par, et dans une symbiose multiculturelle, dimensionnelle, nés de cette même approche, par ses hommes et femmes. Hini, unique dans son genre, sut soudoyer, même les sommités, de hautes factures, dans les arts suscités. C'est de là, que jaillit notre appartenance artistique, d'où est née, aussi, notre fraternité, incontestable. De l'imperturbable itinéraire, fabuleux, que nous abordions avec ferveur, mais, combien contraignant...un milieu assurément ambiant, créatif, cependant aux manquements structurels, financiers, matériels et humains importants, régi par l'obligation de résultats, pour fortifier et aplanir les états d'esprit, dans l'ordre organisationnel. C'était déjà le préalable d'un embryon, par qui nous tenions nos racines intarissables, du phénomène «El fen», l'art, dans sa compréhension large du terme», témoigne encore A. A. Dadi.

Un savoir rare

Ce dernier rappelle que c'est vers 1966-68, qu'eut lieu leur première rencontre impromptue à l'Ecole de formation des cadres d'El Riad (actuelle Mouflon d'or), école qui enfanta un plasma, déversant une multitude de renoms, en matière des arts et de la culture: lyrique, dramaturgique, picturale, photographique, entre autres, les sciences sociales (sociologie, psychologie, etc.), à même de gratifier les générations montantes, en raison du déficit en tous genres, légué par le colonisateur français. «Ainsi, notre génération fut toute désignée à cette entreprise, fort délicate, et, dans la marche laborieuse, irréversible, dont chacun se devait concevoir, en rapport de la conjoncture qui prévalait, dans l'édification du pays, de l'An 1962, de l'indépendance. Et, dans l'ordre, notamment culturel, Smain Hini, se trouva dans ce cycle imprévisible, induit parmi cette pléiade de jeunes formateurs, engagés, compétents, bravant les intrigues et les aléas de l'époque, en restituant nos valeurs intrinsèques, et donc, notre identité bafouée, époque mouvementée, dans son édification globale. Smaïn s'imprégna fortement, introduit dans l'édifice culturel exemplaire, au choix d'un staff de formateurs représentatif, des stages pour la jeunesse d'antan». Smaïn Hini a ainsi réussi à réunir écrivains, réalisateurs, acteurs, de par le monde, institution qui réunira d'autres sommités, en l'occurrence, Si Mustepha Lacheraf, Si Ali El Kenz, universitaires, écrivains, conférenciers, et autres, sollicités par l'Hexagone. Smaïn Hini, étant partie intégrante, concevait son option éducationnelle, et culturelle, dans les arts lyriques convenus, aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire, dans les arts précités. Sa polyvalence remarquable, et remarquée, concédant avec aisance ses techniques artistico-culturelles, sans faillir, un savoir rare, révélateur d'une richesse en musicologie, historique (de l'Andalousie à nos jours), le solfège, l'instrumentation, chants et chorales, etc. Les modes arabo-andalous seront d'un apport fondamental dans ce cursus initiatique, et dans l'affirmation de soi. Quant à ma modeste personne, je dispensais aux étudiants l'essentiel sur: l'historiographie artistique (des beaux-arts, arts picturaux), dessin et peinture, sculpture, décoration, théâtre de marionnettes, et autres. Les collègues éditeront le complément par d'autres disciplines inhérentes aux programmes édictés. Il faut reconnaître qu'en ce temps, unique, partant de cet état d'exception, d'avoir eu la présence d'esprit, la réflexion à l'obtention de certaines expressions culturelles, aussi, la reconnaissance de l'artiste dans son modèle typique, exubérant, exhibant ses oeuvres «contrariantes», avec des formes inédites, souvent a contrario avec certains modèles que certains se voulaient être. La création artistique et des belles-lettres pesait de tout son poids, à une époque où le dirigisme se faisait valoir de droit», souligne A. A. Dadi qui rappelle que Smaïn Hini, fit de cet outil d'expression des arts, un profil d'une (ré)formation, pour être performant, en subtilisant des normes lyriques universelles, valorisant de la sorte la donne classique andalouse.

Une méthode musicale moderne

«Ce fait marquant, était animé par l'engagement, et la connaissance de Hini, pour le tout-artistique, inexorablement, et révélateur des contenants de son produit déterminant au sein de la corporation. Cette démarche artistique allait crescendo, accompagnant des jeunes et des moins jeunes, dans ce cycle harmonieux, porteur de savoir musical dans ses multiples variantes, et styles, tant thématiques, pratiques, qu'historiques, et éducationnel. Dominant son domaine agréablement et clairvoyance, il dispensera de surcroît, une méthode, ou une lecture d'appréciation musicale moderne, pour faire valoir celle-ci dans la réalité du moment, des compositions inhérentes à l'interprétation instrumentale de chez nous, dans une approche renouvelée. C'était là, son génie, sa participation à la construction de nouvelles aires, se voulant tel, mais demeurant respectueux de la donne arabo-andalouse. Esprit stimulateur et perfectionniste, il n'aimait guère celui réfractaire, excluant toutes formes contraires à l'éthique, aux principes de base, de l'art dans sa globalité. L'édifice, notamment, d'une culture authentique, ne peut se prévaloir que par ses éléments primaires, intrinsèques. Legs du terroir, émanent des chouyoukh.» Smain Hini, «le connaissant, était un être sensible, nourri de bon sens, s'accommodant à toutes les circonstances qui s'y prêtent, tant sa nature d'interprète, de compositeur accompli, excelle aux différentes sollicitations: festivités, festivals, rencontres arabo-européennes, mariages et autres».

Des maîtres incontestés

Disciplines artistiques qui caractérisent des faits originels, et originaux, depuis des lustres, du milieu (Alger), par ces maîtres incontestés, et de par le territoire national, en l'occurrence les: cheikhs Bachtarzi, Ksentini, Allalou, Fekhardji, El Anka, Hssicen, Sfindja, Meriem Fekaï, Skandrani, Fadila Dziria, et bien d'autres». A. A. Dadi précise que Hini, devenu leur disciple, et par la force du temps et l'expérience, s'inséra et devint l'un des fervents interprètes, instrumentistes, compositeur et chef d'orchestre de ce mouvement associatif, inexorable dans sa tenue de meneur de futurs talents de demain. «Sans se défaire, Hini, écoutera encore, enregistrant les virtuosités d'où qu'elles viennent, afin d'en résulter le positif, opportunité lui concédant le savoir-faire, et les connaissances, pour pouvoir entreprendre les soubassements de cette matière, d'où, des valeurs musicales, des modes divers, les noubas, et autres. Cette configuration lyrique, transcrite dans ses moindres correspondances pratiques, appliquées à la lettre, en déduit sa maturité dans la conduite de l'oeuvre de ses maîtres. La chose musicale ne lui échappera pas, elle deviendra sienne, en tout et partout, jusqu'à la fin de son parcours vers Allah. Divers supports musicaux, tous genres assimilés, furent la résultante indéniable, de son parachèvement artistique inlassable, ici et ailleurs», ajoute A. A. Dadi. Ce dernier rappelle que Hini était apprécié à sa juste valeur, et sa trajectoire le mena, d'abord, vers «l'Action culturelle» d'Alger, comme membre actif, puis membre de l'association

«el Fakhardjia», très connue, aussi, président et chef d'orchestre de l'association

«Essendoucia», etc. «Sollicité toujours, en raison de son savoir indescriptible, enrichissant à plus d'un titre, avéré, notamment dans l'historiographie des arts lyriques anciens, tels, se rapportant aux personnalités emblématiques, marquantes, dont l'incommensurable Ziriab (Abou el Hassan Ali Ibn Nafi-789-857), celui qui insuffla l'âme régénératrice au précepte musical arabe, avec ses modes et tendances fondamentales (les noubas, etc,) des normes musicales andalouses déterminées, selon des règles, ainsi, alimentant son oùd

(le luth), d'un fil complémentaire, lui ingérant un «souffle», désigné, l'émanation de la vie. Et le non moins célèbre, le Maître Ibn Badja, dit Avenpace en latin (né en 1095, décédé en 1138, à Fez au Maroc) lequel amena et rehaussa l'alphabet musical dans le cycle occidental, (musique dite diatonique, de demi-ton, ou de ton), sans quart de ton, usuellement utilisé par les Orientaux et est, le commentateur d'Aristote (philosophe grec). C'est dire des personnalités d'envergure, quant à leur phénomène des sciences et culture, de l'époque, déjà, au diapason d'avec notre ère», écrit encore A. A. Dadi qui rappelle aussi que Smaïn, avec sa proéminence, atypique, son modèle artistique inestimable, lui attribue le titre de maître émérite, en rapport avec ses valeurs intrinsèques indubitables.

Un savoir lyrique universel

Depuis ces belles prestations, naguère, qui firent l'éloge, et la grandeur des artistes, et hommes de culture. Hini aura accompli humblement, simplement, modestement, ses tournées de par les contrées algériennes, mais, aussi, dans d'autres cieux euro-arabes, sans jamais se départir de sa voie, de son devoir, et, vis-à-vis des autres», ajoute A. A. Dadi... Ce dernier rappelle que la verve de Hini, sa prestance inégalée, orchestrant bon nombre d'oeu-vres musicales, populaires et classiques, au terroir national, lui vaudront une reconnaissance absolue au sein de la classe artistique et des personnalités reconnaissables dans ce cas de figure. «Sa perception singulière, bénéfique, dans le cadre de l'organisation de manifestations culturelles, festivals, que de la formation de jeunes talents, était la preuve tangible sur sa contribution effective, aux côtés de maîtres comme lui. Smaïn optera dès lors pour des compositions musicales, de nouvelles touchiate, Istikhbarète, et autres, après une maturation du savoir lyrique universel, et celui de l'arabo-andalou, contenu dans son registre analytique des règles anciennes et actuelles du domaine. La perceptibilité futuriste qui l'anime, depuis, et son raisonnement éclairé, vont dans cette trajectoire, pour la finalisation de ses travaux descriptifs, palpables, et représentatifs de cette donne. Tout acte musical, ressenti, et vécu, ne peut que servir la collectivité artistique, et la société en général.