Une convention de partenariat et de formation a été signée, dimanche au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, entre l'Ecole nationale de conservation et de restauration des niens culturels (Encrbc) et l'université de Pardubice (République Tchèque). S'inscrivant dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère tchèque de la Culture, la convention a pour objectif d'échanger les expertises en matière de restauration du patrimoine. Elle intervient dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts visant à développer le niveau de formation et de performance des diplômés des établissements de formation relevant du ministère, à travers l'échange d'expertises et l'octroi d'opportunités de formation en résidentielle aux étudiants dans les différents domaines de la formation qu'offre l'université de Pardubice. Elle offrira également des opportunités de formation sous forme de bourses de courtes et de longues durées ainsi que des sessions de formation au profit des enseignants.