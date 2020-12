L'année 2020, particulièrement bousculée par la pandémie du coronavirus a eu son lot de disparus elle aussi. En effet, de nombreuses personnalités du monde de la culture et des arts ont tiré leur révérences et ce, toutes disciplines confondues. Le premier à partir en tout début de l'année 2000 aura été cet excellent photographe et directeur photo, à savoir, Nacer Medjkane, qui nous a quittés à l'âge de 63 ans. Suivra juste après le 5 janvier, la comédienne et costumière Loubna Belkacemi, décédée à l'âge de 34 ans. Ce sera le tour le 9 janvier, du chantre du «chaâbi», à savoir Hadj Hamida Benkessayah de disparaître à l'âge de 62 ans. Le même mois a emporté avec lui l'écrivain, traducteur et enseignant universitaire Abderrahmane Meziane, à l'âge de 59 ans et puis le poète, comédien et chanteur Amar Belkada, à l'âge de 63 ans. Le mois de février aura connu lui aussi sa moissin funèbre avec la disparition de l'artiste Abdelouahab Boudraâ à l'âge de 83 ans, de l'auteur, compositeur et interprète, Abdelkader Cherigui, à l'âge de 64 ans, du poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna à l'âge de 88 ans, mais aussi du poète et chercheur Ayache Yahiaoui à l'âge de 63 ans. Le mois qui a suivi aura été marqué, lui aussi, du décès à la fois du célèbre bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, qui nous a quittés à l'âge de 86 ans, du chanteur Abdelkader Mohamed Cherif, à l'âge de 56 ans, de la poétesse Ouahiba Aboun Adjali, à l'âge de 66 ans, de l'artiste peintre, calligraphe et photographe Ahmed Benallou, à l'âge de 55 ans, du cinéaste Azeddine Boukerdous, à l'âge de 76 ans, du formateur et promoteur du théâtre radiophonique, Djamel Benhabilès, à l'âge de 82 ans et enfin du scénographe et enseignant Noureddine Zidouni. Le mois d'avril verra le départ également du photographe, Firas Zaghed, à l'âge de 41 ans, mort de coronavirus, le plasticien et homme de théâtre, Mohamed Benbaghdad, disparu à l'âge de 79 ans, du moudjahed et chanteur Mohand Arezki Bouzid, décédé à l'âge de 84 ans et puis du grand Cheikh du malouf, Kaddour Darsouni, à l'âge de 93 ans.

Des artistes de renom

Le mois de mai enregistrera pour sa part la perte de l'immense icône de la chanson algérienne d'expression kabyle Idir, parti à l'âge de 71 ans nous léguant un héritage musical inestimable. Suivront quelques jours après, le poète et parolier Mohamed Nouna, à l'âge de 50 ans, du plasticien Kamareddine Krim, à l'âge de 68 ans, du comédien et metteur en scène Abdelhamid Habbati à l'âge de 75 ans et puis du poète, Merzak Ouabed, à l'âge de 60 ans.

Le mois de juin quant à lui verra le départ de la fameuse artiste et aquarelliste allemande Bettina Heinen-Ayech à l'âge de 83 ans, du plasticien Mahdjoub Ben bella, à l'âge de 74 ans, du chanteur et «mounchid» Zineddine Bouabdallah à l'âge de 57 ans, mais aussi de l'artiste-photographe et auteur des plus connus, Kays Djilali, à l'âge de 59 ans. Le mois de juillet aura été le plus mortel puisqu'il a enregistré un nombre record de décès. On citera l'artiste Tahar Refsi à l'âge de 68 ans, le poète et parolier de la chanson algérienne contemporaine, Mohamed Angar à l'âge de 75 ans, le chanteur Belkhir Mohand-Akli, à l'âge de 69 ans, l'acteur Abdelkader Boudjadja à l'âge de 76 ans, le musicien et chef d'orchestre chaâbi, Mohamed Ferkioui, à l'âge de 80 ans, l'artiste plasticien Amar Allalouche à l'âge de 81 ans, le musicien et chef d'orchestre andalou et chaâbi Hamza Youcef à l'âge de 62 ans, le plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli à l'âge de 64 ans, le chanteur chaâbi Abderrahmane Yamouni à l'âge de 57 ans, le poète Ahcène Kherrat, à l'âge de 67 ans, la plasticienne, Leila Ferhat, à l'âge de 81 ans, l'auteur, compositeur et ancien ministre de la Communication, Lamine Bechichi, à l'âge de 93 ans, le chanteur châabi, Ali Oulmetidji, à l'âge de 85 ans, le jeune plasticien Oussama Gasmi à l'âge de 29 ans, du jeune rappeur, «Bigi», Abdelhadi Mousli de son vrai nom, du chef d'orchestre et maître de la musique andalouse Smaïn Hini, à l'âge de 76 ans, du comédien et metteur en scène franco-algérien, Djamel Barek, à l'âge de 57 ans, et enfin de l'écrivain, Daho Tabti, à l'âge de 69 ans. Le mois d'aout, sera marqué par le départ du musicien compositeur Saïd Bouchelouche, à l'âge de 45 ans, du jeune comédien de théâtre Moussa Lakrout, à l'âge de 33 ans, du réalisateur Meziane Yaâla, à l'âge de 74 ans, de la grande comédienne, Nouria Kazdarli, à l'âge de 99 ans, comédien et humoriste Bachir Benmohamed, surnommé «Ammi Bachir», à l'âge de 85 ans, du comédien, metteur en scène, et directeur du théâtre régional «Mohamed- Tahar-Fergani» de Constantine, Farid Boukrouma à l'âge de 60 ans, l'homme de théâtre et metteur en scène Rabah Fekayer et du chanteur Mahieddine Bousekaya à l'âge de 84 ans, et du grand musicologue Nasreddine Baghdadi, à l'âge de 75 ans. Septembre verra également la disparition de la dramaturge et auteure, Fatima Gallaire Bouregrâa, à l'âge de 76 ans, du plasticien et scénographe Djamel Touat, du sociologue et historien, Abdelmadjid Merdaci, à l'âge de 75 ans et de l'indétrônable, l'icône de la chanson malouf, Hamdi Bennani, à l'âge de 77 ans.

Une fin d'année triste

Le mois d'octobre sera marqué par le départ de l'historien Ali Khellassi, à l'âge de 73 ans, de l'animateur de la Radio nationale Chaîne 3 Ahmed Nany Chellaoua, connu à l'antenne sous ses initiales «Can» à l'âge de 60 ans, de l'artiste peintre et céramiste, Mounia Halimi Fernane, à l'âge de 57 ans, du chanteur populaire M'hamed Zighem, à l'âge de 70 ans, de l'architecte-décorateur, artiste plasticien et scénographe, Ramdane Kacer, à l'âge de 68 ans, du marionnettiste et de l'homme de théâtre Noureddine Douila, à l'âge de 62 ans. Le mois de novembre verra aussi un nombre important de disparus tels l'universitaire et sociologue Ali El Kenz à l'âge de 74 ans, l'écrivain, Mohamed Boudia, à l'âge de 76 ans, le musicien percussionniste, Said Allouche, l'homme de théâtre, musicien, peintre et sculpteur Tahar Khelfaoui, à l'âge de 68 ans, le photographe Zineddine Zebbar, à l'âge de 63 ans, le plasticien et musicien Mohamed Tahar Larba, à l'âge de 58 ans, du cinéaste et directeur de la photo Mohamed Ouadah, du musicien Tahar Zaoui, à l'âge de 67 ans, du comédien Mahmoud Bouhmoum, à l'âge de 57 ans, le musicien compositeur Hocine Bouifrou, à l'âge de 55 ans, de l'écrivain et auteur de Beaux-livres sur la ville d'Alger, Nadir Assari, à l'âge de 75 ans. Enfin, le mois de décembre 2020 connaîtra lui aussi son lot de disparus, notamment avec la mort du musicien, membre fondateur du groupe «Tagrawla», Khelifa Yousfi, à l'âge de 65 ans, de la comédienne Anissa Kadiri, du comédien Mohamed Djouhri, à l'âge de 74 ans, du chanteur bedoui Brahim Dembrik, à l'âge de 61 ans, de l'intellectuel et président de l'association «El Djahidiya», Mohamed Tin, à l'âge de 74 ans et enfin du grand journaliste et écrivain Mouloud Achour à l'âge de 76 ans. Que de noms gravés en lettres d'or pour cette fin d'année qui est arrivée à son terme. O.H.