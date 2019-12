La 3ème édition du Festival national de la bande dessinée et de la caricature qui s’est déroulée du 19 au 24 décembre au Centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi Ouzou, a permis de dévoiler la sensibilité de divers jeunes artistes qui tracent avec la pointe de leurs crayons leurs émotions. L’actualité nationale, l’histoire de l’Algérie et particulièrement la Guerre de Libération nationale, l’enfance, la situation de l’art et de l’artiste sont autant de thèmes dessinés, caricaturés, peints par les participants à ce festival qui a regroupé, des jeunes issus d’une quinzaine de wilayas. Parmi ces jeunes on citera Hacene Ait Chaâlal, un jeune bédéiste et impressionniste autodidacte, d’Ouacifs (Tizi Ouzou). Le réalisme de la BD s’inspire des événements passés ou présents qui l’ont particulièrement marquée pour ses œuvres artistiques. «L’actualité m’inspire, mais aussi des événements passés qui m’ont touché, que je transforme en dessins pour exprimer mes émotions et les raconter aux autres aussi», a-t-il dit. Les événements historiques, notamment ceux qui n’ont pas été vécus par l’artiste, sont «les plus difficiles à aborder, car ils exigent du bédéiste un travail de recherche pour ne pas se tromper et rapporter des faits erronés», a ajouté Hacene Ait Chaalal, qui rêve et travaille avec la ferme conviction de parvenir un jour, à développer son propre style. Ce Festival national de la BD et de la caricature, a-t-il observé, est «une opportunité pour les jeunes d’échanger leurs expériences et idées et les participants à cette édition ne sont pas avares de conseils», a-t-il noté. La situation de l’art et des artistes est le thème de prédilection du jeune portraitiste Kaâbache Nidhal de Batna, qui pour sa part, tente à travers ses œuvres à mettre la lumière sur «la marginalisation de l’art». Il souhaite que les moyens soient mobilisés pour valoriser cet art et lui donner sa place.