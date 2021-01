Exclusivité Disney+, The Mandalorian vient de décrocher le titre de la série la plus téléchargée au monde, selon TorrentFreak. Un titre paradoxalement prestigieux puisqu'il est synonyme de succès et de popularité.

La dernière série à avoir décroché ce titre n'était autre que le phénomène mondial Game of Thrones. À la seconde place du classement, on trouve une autre exclusivité, The Boys, d'Amazon Prime Video cette fois. Une série déjantée qui met en scène des superhéros à la moralité douteuse. La série HBO Westworld clôture le top 3 des séries les plus téléchargées illégalement au monde. Diffusée en novembre 2019, la série The Mandalorian était alors l'unique contenu exclusif de Disney+, lancé au même moment dans un nombre très limité de pays.

L'année dernière, la série s'était déjà hissée à la troisième place du classement des séries les plus téléchargées au monde. Outre la qualité de la série - qui fait l'unanimité auprès des fans de Star Wars -, le nouveau titre de The Mandalorian peut s'expliquer par la disponibilité restreinte de Disney+ à l'échelle mondiale.

Le service de streaming de la firme aux grandes oreilles n'est, en effet, disponible que dans un nombre limité de pays.

La multiplication des services de streaming et le nombre limité d'exclusivités de Disney+ peuvent également expliquer pourquoi certains internautes se sont tournés vers le téléchargement illégal pour profiter de la série.