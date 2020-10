Huit jeunes romanciers ont été retenus dans «la short-list» de la 7e édition du prix littéraire Mohammed Dib, a annoncé l'association «la Grande Maison», organisatrice du Prix. En langue arabe, la short- list met en lice le roman «Maraâ iftiradhia» de Leila Amer, «Linarkous tarantilla thouma namout» de Abdel Mounaim Besayah et «Kafi Rich» de Mohamed Ftelina. Les romans, «Tanagit» de Sahli Walid et «Kawitu» de Murad Zimu, ont été retenus pour la langue amazighe. «Ecorces» de Bali Hajar, «Body writing: vie et mort de Karim Fatimi écrivain (1968-2014)» de Benfodil Mustapha et «Alter Ego» de Hanane Bourai ont été choisis en langue française. La liste des lauréats, dans les trois langues, sera annoncée le 20 octobre en cours sur la page Facebook de l'association organisatrice.