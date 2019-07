Une étude de marché récente met en évidence les avantages concurrentiels de STARZPLAY et montre comment elle continue de mener la marche sur la concurrence. C’est officiel : Starzplay, le principal service de vidéo à la demande par abonnement (Svod) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena), est la principale plate-forme de la région en termes d’abonnements pour la deuxième année consécutive, selon le rapport IHS Markit sur la télévision payante & la vidéo en ligne - Mena -2019. Starzplay - la start-up numérique locale des Émirats arabes unis dans l’espace Svod - a réussi à conserver sa position de leader avec une part de marché de 29% en termes d’abonnements. Sur le plan des revenus également, Starzplay est le leader du marché avec 32% de parts de marché. La combinaison de contenus exclusifs et la capacité de la société à obtenir des contrats d’opérateurs de télécommunications et de fabricants d’appareils au niveau régional lui a permis de se développer dans la région.

Région Mena

Le rapport décrit les promotions offertes aux consommateurs par Starzplay, qui ont permis d’attirer de nouveaux clients et de conserver des parts de marché. Des offres et des partenariats associés à un choix de méthodes de paiement et à des périodes d’essai gratuites ont permis à Starzplay de continuer à attirer de nouveaux abonnés. Maaz Sheikh, P-DG et cofondateur de Starzplay, a déclaré : «Notre performance souligne le succès de notre stratégie qui repose sur trois volets : le contenu, l’expérience utilisateur et la gamme d’options de paiement pratiques adaptées aux besoins du marché local. Depuis notre création il y a cinq ans, nous avons effectué un parcours remarquable. Nous sommes impatients de continuer à générer de la valeur en 2019 et au-delà, en nous associant aux opérateurs de télécoms régionaux et aux marques du secteur du divertissement afin de nous aider à conserver une longueur d’avance. «Dans notre quête d’expansion géographique, l’Arabie saoudite restera sans aucun doute une priorité en tant que plus grand marché en termes de potentiel de croissance des abonnements et des revenus. À l’avenir, nous continuerons à nous concentrer sur l’acquisition d’émissions de télévision et de films populaires et pertinents au niveau local.» La capacité de Starzplay à cibler un large éventail de clients de la région avec ses options de paiement flexibles est analysée dans le rapport IHS Markit. Dans la région Mena, où le taux de pénétration des cartes bancaires reste faible, la possibilité de payer via les offres de téléphonie mobile locales et d’offrir des essais gratuits permet aux clients de découvrir les offres OTT sans engagement ni restrictions.

Un contenu alléchant

Pour rappel, Starzplay (www.starzplay.com) est un service de vidéo à la demande par abonnement qui diffuse des films hollywoodiens, des émissions TV, des documentaires, des divertissements pour enfants et des séries le même jour qu’aux États-Unis – plus un contenu spécialisé en arabe et de Bollywood – dans 20 pays de la région Mena et au Pakistan. Le service propose des milliers de titres de premier choix, notamment des contenus exclusifs Starz Original tels que Power, Outlander, Spartacus et The White Queen. Starzplay permet aux abonnés de regarder son contenu en HD et 4K en intégralité via la plupart des appareils compatibles Internet, des téléviseurs intelligents et des consoles de jeu et est largement disponible sur les services Iptv régionaux. Les applications iOS et Android - installées sur plus de trois millions d’appareils - permettent également des téléchargements pour une lecture hors connexion.