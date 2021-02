La Délégation de l'Union européenne en Algérie, en partenariat avec l'opérateur culturel Vivarium, annoncent dans un communiqué la tenue des 12emes Rencontres euro-maghrébines des écrivains du 16 févier au 16 mars. Cette édition placée sous le thème «La vie de demain» se voudra exceptionnelle et sera «exclusivement virtuelle en raison des conditions sanitaires particulières, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

De nombreux écrivains et auteurs issus de pays de la Méditerranée débattront ainsi de leurs livres, mais apporteront leur vision des choses sur un monde meilleur au lendemain du Covid. Organisée par la Délégation de l'Union européenne, cette édition rassemblera ainsi divers auteurs et auteurs de différents pays. Souad Labbize, Lamis Saidi et Akram El Kebir participent à ces rencontres aux côtés de Claudia Fauci (Malte), Alessandra Fagioli (Italie) et Nathalie Skowronek (Belgique), lauréate du prix de littérature 2020 de l'Union européenne. Afin de s'adapter au format virtuel, les organisateurs ont opté pour des rencontres en aparté entre un auteur algérien et un auteur européen qui auront à débattre de la poésie et la littérature au temps de la pandémie de coronavirus ainsi que les «conséquences» de la crise sanitaire sur l'acte d'écrire. Afin de s'adapter au format virtuel, l'édition 2021 a été conçue sous forme de binômes réunissant un auteur algérien et un auteur européen qui débattront sur les thèmes liés à la poésie, à la littérature au temps de la pandémie de coronavirus et aux conséquences de la crise sanitaire sur l'acte d'écrire.

Les 12es Rencontres des écrivains seront diffusées sur les comptes Facebook et Instagram de la Délégation de l'Union européenne en Algérie. Dès lors, si les activités culturelles reprennent tout doucement, passer sur le digital permet ainsi à certaines activités de ne pas disparaître, le livre étant partie intégrante de la culture et pour lequel des pays se sont battus ces dernières années, notamment pour garder les librairies ouvertes en temps de Covid-19, notamment en France. Une bataille qui en dit long sur l'attachement du pays des Lumières aux belles feuilles.