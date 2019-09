Une rencontre ayant pour thème «Les enjeux urbains d’Oran à la veille des Jeux méditerranéens (JM) de 2021» est prévue le 19 septembre prochain à Strasbourg (France) dans le cadre du partenariat entre les deux villes, a-t-on appris hier à Oran de l’enseignant-chercheur en architecture, Djillali Tahraoui. Il s’agit d’une conférence/atelier qui sera donnée au titre d’une semaine culturelle initiée par l’association «Rue Méditerranée» née cette année à Strasbourg à la faveur de «la dynamique insufflée par la convention de partenariat conclue avec Oran en avril 2015», a-t-il précisé. Cet enseignant à l’Institut d’architecture de l’université des sciences et de la technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (Usto-MB) a ajouté que sa communication a pour but de «mettre en relief l’importance des

JM-2021comme une opportunité à l’émergence de solutions urbaines pour Oran, ville d’accueil de la manifestation sportive internationale». La thématique des JM-2021 est au cœur d’un programme d’échanges académiques entre l’Usto-MB et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (Ensas), initié également dans le cadre de la convention de partenariat entre les deux villes, a-t-il rappelé. Des ateliers mixtes réunissant des étudiants et enseignants des deux rives ont été déjà animés à l’Usto-MB et à l’Ensas, en plus de visites aux sites urbains d’intérêt des deux métropoles partenaires qui ont en commun leur rapport naturel à l’eau (la mer Méditerranée pour Oran et le Rhin pour Strasbourg). «Ces échanges permettront encore d’approfondir la réflexion pour l’embellissement des espaces publics et l’accessibilité aux infrastructures sportives, hôtelières et de loisirs», a fait savoir M. Tahraoui qui est responsable pédagogique de ce partenariat académique.