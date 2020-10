Qui ne connait pas la célèbre chanson révolutionnaire «Ayemma aâzizen our tsrou»? C'est l'un des plus beaux et des plus émouvants hymnes dédiés à la révolution algérienne, interprété par l'artiste patriote, Farid Ali.

Cet artiste fait partie des chanteurs qui ont mis, sans hésiter, leur talent artistique et leur voix au service de la révolution algérienne car cette dernière avait besoin d'eux comme elle avait eu besoin de tous les enfants dignes de l'Algérie. Cette semaine, Tizi Ouzou et son village natal se sont souvenus de Farid Ali. Mais le contexte sanitaire n'a pas pu rendre possible l'organisation d'activités pour rendre l'hommage qu'il faut à Farid Ali. Farid Ali a, pour vrai nom, Ali Khelifi. Et c'est dans le «lointain» village de Bounouh près de Boghni, qu'il naquit un certain

9 janvier 1919. Il fit des études jusqu'à l'obtention d'un certificat d'études primaires. Mais la vie difficile qui prévalait dans son village le poussa, à l'instar de nombreux autres citoyens, mais aussi d'artistes, à aller vers la capitale en quête d'un emploi, aussi modeste soit-il pour subvenir à ses besoins. Selon de nombreux témoignages, Farid Ali a fréquenté de près le bandit d'honneur Ahmed Oumerri. C'était dans les années 40, soit cinq ans après avoir «émigré» à Alger.

Conscience de la cause nationale

Sa fréquentation de militants du Mouvement national, aussi bien à Alger qu'à Paris où il se rendit, lui a fait prendre conscience de la cause nationale. Durant la même période, Farid Ali qui avait déjà commencé sa carrière artistique progressivement, fit la connaissance de grands artistes à l'image de Mohamed Al Kamel, Mohamed El Djamoussi et Amraoui Missoum. À ses tout débuts déjà, il se produisit sur scène à la salle Pleyel de Paris. Ce jour-là, il y avait aussi, lors de la même soirée et sur la même scène, Allaoua Zerrouki, Mohamed Al Djamoussi, Mohamed Al Kamel, mais aussi les frères cubains Baretto. Nous sommes en 1949 et Farid Ali était déjà entré dans l'arène des grands artistes. Il avait tous les atouts pour réussir sa carrière, à commencer par sa belle voix et l'âme sincère et sensible qu'il insufflait aux chansons qu'il interprétait.

Farid Ali poursuivait son chemin en côtoyant d'autres artistes qui résidaient en France avant qu'un incident lié à la lutte armée du peuple algérien pour sa libération du joug colonial, ne survienne.

En effet, après un attentat ayant visé un responsable de la radio française, Farid Ali a été soupçonné d'y être pour quelque chose. Il fut expulsé en 1951. Et c'est tout naturellement qu'il intégra les rangs du PPA/MTLD où il s'engagea corps et âme.

La prison puis la radio

Il poursuivit sa lutte dans les rangs du FLN après le déclenchement de la guerre de libération avant d'être arrêté par l'armée coloniale dans sa région natale Bounouh. Il fut incarcéré à la prison de Draâ El Mizan. C'était en 1956, année de la tenue du congrès de la Soummam. Comme on peut le constater, son parcours artistique est interrompu pendant longtemps car l'artiste a troqué sa guitare contre son arme mise au service de la patrie.

Une fois libéré après une année de torture et de supplice, Farid Ali s'engagea de nouveau dans les rangs du FLN/ALN. Il participa à la guerre jusqu'à l'indépendance. Ce n'est qu'après 1962 qu'il enregistra ses premiers disques chez la maison d'éditions Philips.

Par la suite, il fit aussi la connaissance du maitre Cheikh Nordine qui l'introduisit à la radio d'Alger où il put enregistrer de nombreuses chansons parmi lesquelles on pourrait citer: «Zhar oulach», «Mis n lghorva», «Anda telidh», etc. Mais une maladie grave a fini par avoir raison de lui le 18 octobre 1981. Farid Ali a été d'abord hospitalisé pendant plusieurs jours à l'hôpital de Boghni avant de nous quitter. Il a été enterré au cimetière de Bounouh, là où il était né. De nombreux artistes, des générations venues après, lui ont rendu hommage à Farid Ali. Matoub Lounès a repris la musique et le refrain de la chanson «Ayema aâzizen ur tsru» dans son album «Communion avec la patrie».

Farid Ferragui l'a cité dans une chanson où il a rendu hommage aux chanteurs kabyles qui ne sont plus de ce monde.