Le «Moussem-City Algiers», événement artistique majeur dans la capitale belge-européenne met à l’honneur, cette année, Alger.

Les promoteurs de l’événement l’expliquent : «Nous vous invitons à découvrir Alger. Fondée au IVe siècle av. J.-C. comme comptoir phénicien au pays amazigh…Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Alger devient la capitale de toutes les utopies post-coloniales.

Tout au long de ce mois de février, Alger, sera à l’honneur pour son art, sa culture, sa civilisation, son savoir-faire, son cinéma, sa littérature et d’autres facettes encore de cette magnifique cité.

C’est El-Anka, quel choix judicieux ! qui lancera officiellement les festivités.

El Hadi El Anka, Abdelkader Chaou et Abdelkader Chercham étaient donc, hier au Bozar-Bruxelles, pour animer une soirée « Casbah Blues » dédiée au chant chaâbi à qui hadj M’hamed a donné des lettres de noblesse. Dans une configuration belle et inédite au plan musical, El Hadi, Chaou et Chercham ont puisé dans le riche répertoire du Cardinal pour offrir, pendant deux heures, des variations multiples et réussies de hadj M’hamed.

Les trois interprètes ont été excellents.

Pas la peine de classer qui a fait le mieux. Les trois ont été à la hauteur servis par un excellent orchestre sous la conduite de Si Mabrouk au qanoun.

Si Mabrouk a eu l’immense honneur d’accompagner El Hadj en personne

Ce n’est pas peu écrire. ????

Les Algériens de Belgique étaient fiers à la fin du spectacle que les autres (Belges, Tunisiens, Palestiniens, Marocains présents en bon nombre dans la salle) aient trouvé le spectacle magnifique. Chaou, Chercham et El Hadi étaient visiblement ravis. Ils ont tous promis de revenir ici pour d’autres tours de chant. Avec Moussem-City ou pas. Nabila Belkacem, poumon dans l’organisation de l’événement de «Moussem-City Algiers» avec son association «Itinérances», est satisfaite du lancement réussi, de l’événement.

Tout ce mois de février est consacré à Alger. Nous y reviendrons.





Ben-Khaddoudj